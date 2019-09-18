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РИА Новости

Путин призвал развивать новые форматы образования для профессий будущего

16:02 18.09.2019 (обновлено: 16:46 18.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал заниматься развитием новых форматов и моделей обучения профессиям будущего, от которых зависит технологический суверенитет и качество жизни людей.
"Семь лет назад именно АСИ (Агентство стратегических инициатив - Прим. ред.) выступило с инициативой присоединиться к WorldSkills, участие в этом международном движении, победа нашей сборной стали стимулом для совершенствования всей системы подготовки кадров. Используя полученный опыт, нужно развивать передовые модели обучения профессиям будущего, внедрять форматы непрерывного образования людей всех возрастов", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
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Президент подчеркнул, что развитие новых форматов образования позволяет проводить взаимное обучение между системами искусственного интеллекта и человека. Такая переходная модель развития в современном обществе, по словам Путина, может привести к неожиданным и масштабным результатам. От этого зависит технологический суверенитет и качество жизни людей, подчеркнул президент.
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