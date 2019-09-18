Путин призвал развивать новые форматы образования для профессий будущего

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал заниматься развитием новых форматов и моделей обучения профессиям будущего, от которых зависит технологический суверенитет и качество жизни людей.

"Семь лет назад именно АСИ (Агентство стратегических инициатив - Прим. ред.) выступило с инициативой присоединиться к WorldSkills, участие в этом международном движении, победа нашей сборной стали стимулом для совершенствования всей системы подготовки кадров. Используя полученный опыт, нужно развивать передовые модели обучения профессиям будущего, внедрять форматы непрерывного образования людей всех возрастов", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.