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РИА Новости

Российские и белорусские военные завершили активную фазу учений "Щит Союза"

15:59 18.09.2019
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© Фото : Минобороны РФСовместные учения "Щит Союза-2019" с участием военных из России и Белоруссии
Совместные учения Щит Союза-2019 с участием военных из России и Белоруссии
© Фото : Минобороны РФ
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Военнослужащие Белоруссии и России завершили активную фазу совместных оперативных учений "Щит Союза-2019", сообщила в среду пресс-служба Минобороны республики.
Учения "Щит Союза-2019" с участием 12 тысяч военнослужащих двух стран стартовали в Нижегородской области в пятницу. В них задействовано до 950 единиц техники. Маневры завершатся 19 сентября.
"Сегодня в Мулино завершилась активная фаза совместного оперативного учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Щит Союза – 2019". Соединения и воинские части на практике отработали вопросы по ведению боевых действий за удержание оборонительных рубежей, отражению ударов средств воздушного нападения, высадки воздушного десанта, авиационной поддержки обороняющихся войск, а также стабилизации обстановки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным Минобороны, в ходе активной фазы учений применялась авиация, беспилотные авиационные комплексы, подразделения сил специальных операций. Мотострелки, танкисты, артиллеристы и специалисты войсковой ПВО выполнили боевую стрельбу, а военные инженеры проделали проходы в минных полях с помощью удлиненных зарядов разминирования. "Подразделения РХБ (радиационной, химической и биологической – ред.) защиты выполнили укрытие военной и специальной техники с применением дымовых машин. Кроме того, военнослужащие Беларуси и России успешно форсировали водную преграду", - сообщили в пресс-службе.
Российско-белорусские учения Щит Союза – 2011
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В Белоруссии позитивно оценили первый этап учений "Щит Союза-2019"
Там также обратили внимание, что по замыслу учения применение разнородных сил и средств региональной группировки войск было обеспечено в условиях быстроменяющейся обстановки.
В частности, начальник Генштаба вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев отметил, что для учений создана динамичная обстановка, которая "заставляет командиров, командующих принимать решения в кратчайшие сроки, решения неординарные". По словам Белоконева, участники совместных учений "уходят от букварей и переходят к действиям, которые позволяют выполнять поставленные задачи с наиболее высоким качеством".
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Олег БелоконевБелоруссияРоссияВ мире
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РИА
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