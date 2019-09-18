Российские и белорусские военные завершили активную фазу учений "Щит Союза"

МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Военнослужащие Белоруссии и России завершили активную фазу совместных оперативных учений "Щит Союза-2019", сообщила в среду пресс-служба Минобороны республики.

Учения "Щит Союза-2019" с участием 12 тысяч военнослужащих двух стран стартовали в Нижегородской области в пятницу. В них задействовано до 950 единиц техники. Маневры завершатся 19 сентября.

"Сегодня в Мулино завершилась активная фаза совместного оперативного учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Щит Союза – 2019". Соединения и воинские части на практике отработали вопросы по ведению боевых действий за удержание оборонительных рубежей, отражению ударов средств воздушного нападения, высадки воздушного десанта, авиационной поддержки обороняющихся войск, а также стабилизации обстановки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Минобороны, в ходе активной фазы учений применялась авиация, беспилотные авиационные комплексы, подразделения сил специальных операций. Мотострелки, танкисты, артиллеристы и специалисты войсковой ПВО выполнили боевую стрельбу, а военные инженеры проделали проходы в минных полях с помощью удлиненных зарядов разминирования. "Подразделения РХБ (радиационной, химической и биологической – ред.) защиты выполнили укрытие военной и специальной техники с применением дымовых машин. Кроме того, военнослужащие Беларуси и России успешно форсировали водную преграду", - сообщили в пресс-службе.

Там также обратили внимание, что по замыслу учения применение разнородных сил и средств региональной группировки войск было обеспечено в условиях быстроменяющейся обстановки.