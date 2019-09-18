СК проверит данные об избиении людей подростками в селе на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что подростки в одном из сел Камышловского района Свердловской области избивали своих сверстников и взрослых людей, сообщает в среду СУ СК по региону.

"Камышловским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по поступившей информации о том, что в одном из сел Камышловского района группа подростков совершает противоправные деяния в отношении своих сверстников и взрослых людей", - говорится в сообщении.

В частности, проверяются сведения о том, что с начала 2019 года подростки неоднократно из хулиганских побуждений избивали своих ровесников и взрослых местных жителей, а затеи публиковали в соцсетях видеоролики об этом, отмечает следствие.