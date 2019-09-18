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РИА Новости

СК проверит данные об избиении людей подростками в селе на Урале

15:54 18.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что подростки в одном из сел Камышловского района Свердловской области избивали своих сверстников и взрослых людей, сообщает в среду СУ СК по региону.
"Камышловским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по поступившей информации о том, что в одном из сел Камышловского района группа подростков совершает противоправные деяния в отношении своих сверстников и взрослых людей", - говорится в сообщении.
В частности, проверяются сведения о том, что с начала 2019 года подростки неоднократно из хулиганских побуждений избивали своих ровесников и взрослых местных жителей, а затеи публиковали в соцсетях видеоролики об этом, отмечает следствие.
В случае подтверждения указанных фактов им будет дана надлежащая правовая оценка, отмечает СУ СК.
Роман Бруннер
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Следственный комитет РФСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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