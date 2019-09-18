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РИА Новости

Собянин пообещал обустроить BMX-велодромы в каждом округе Москвы

15:43 18.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин у стенда "Москва - территория развития" на Московском урбанистическом форуме.
Мэр Москвы Сергей Собянин у стенда Москва - территория развития на Московском урбанистическом форуме.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Профессиональные BMX-велодромы могут появиться в каждом округе Москвы, сейчас в городе функционирует семь площадок для занятий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра итогов благоустройства микрорайона в Ясенево.
"Мы постепенно будем обустраивать такие площадки, конечно, не в каждом районе, но в каждом округе точно. У нас уже семь велодромов построено, будем дальше развивать", - заявил Собянин.
Мэр напомнил, что раньше на месте велодрома и обустроенного сквера находился пустырь с недостроенный объектами. С просьбой построить сквер и детские площадки на этой месте в мэрию обратились сами местные жители.
"Новая территория, новое освещение, спортивные объекты, детские площадки. Я надеюсь, что вам понравилось, как мы это все делаем по программе "Мой район". Такая большая серьезная работа, но, надеюсь, у нас неплохо получилось", - добавил мэр.
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Работы по благоустройству микрорайона начались в мае и были завершены в июле 2019 года. За время работ по благоустройству в микрорайоне отремонтированы и обустроены 15 детских и девять спортивных площадок, а также четыре площадки тихого отдыха. Для любителей домашних животных организована площадка для выгула собак.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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