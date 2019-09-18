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В Мытищах приступили к бетонированию опор строящегося путепровода

15:32 18.09.2019 (обновлено: 15:42 18.09.2019)
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© Евгений БиятовРабочий на строительстве путепровода
Рабочий на строительстве путепровода
© Евгений Биятов
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Возведение опор путепровода на улице Фрунзе и улице Мира через ж/д пути Ярославского направления продолжается в Мытищах. Рабочие приступили к бетонированию опор путепровода. Четырехполосный путепровод длиной почти 159 метров позволит улучшить транспортную доступность западной и восточной частей Мытищ, сообщил телеканал "360".
"В настоящее время продолжается возведение трех опор. Всего будет построено восемь монолитных железобетонных опор. Ведется подготовка к сборке металлоконструкций пролетного строения путепровода, общий вес которых составит порядка 930 тонн", – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Новая дорога обеспечит дополнительный выезд из города на федеральную магистраль М8 "Холмогоры" и разгрузит от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте.
Напомним, что строительство путепровода стартовало в октябре 2018 года в рамках госпрограммы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса". Пропускная способность составит около 50 тысяч автомобилей в сутки с расчетной скоростью движения по основному ходу 80 км/ч, а на съездах – 70 км/ч.
Планируется, что строительство будет завершено в конце 2021 года.
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