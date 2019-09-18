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РИА Новости

Москвичку будут судить за то, что она выбросила кота в окно

15:23 18.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКот
Кот
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кот. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Столичная полиция возбудила уголовное дело против 36-летней женщины, выбросившей из окна кота, ей грозит до 3 лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что ранее в отдел полиции поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что видела, как из окна дома в Ермолаевском переулке неизвестная выбросила животное из окна.
"Установлено, что злоумышленница из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, выбросила кота из окна четвертого этажа. Согласно выписке из ветеринарной клиники, животному причинены тяжкие телесные повреждения. В настоящее время животное находится на лечении", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что против женщины возбуждено уголовное дело по статье УК "Жестокое обращение с животными". Максимальное наказание по данной статье - до трех лет лишения свободы. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Кот
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