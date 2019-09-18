СК завел дело на мужчину, кинувшего в сотрудника ДПС гранату для страйкбола

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на мужчину, который под воздействием наркотиков напал на сотрудника ДПС с двумя гранатами для страйкбола в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... (по статье - ред.) "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - сообщила Иванова.

По данным следствия, 16 сентября мужчина под воздействием наркотиков на улице Паперника в Москве вытащил из рюкзака две страйкбольные гранаты, которые похожи на осколочные гранаты, и выдернул чеку. Сотрудник ДПС смог выхватить из рук и откинуть в сторону одно устройство, а также смог отбросить от себя вторую гранату, которая сработала рядом с ним.