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РИА Новости

СК завел дело на мужчину, кинувшего в сотрудника ДПС гранату для страйкбола

15:11 18.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на мужчину, который под воздействием наркотиков напал на сотрудника ДПС с двумя гранатами для страйкбола в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... (по статье - ред.) "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - сообщила Иванова.
По данным следствия, 16 сентября мужчина под воздействием наркотиков на улице Паперника в Москве вытащил из рюкзака две страйкбольные гранаты, которые похожи на осколочные гранаты, и выдернул чеку. Сотрудник ДПС смог выхватить из рук и откинуть в сторону одно устройство, а также смог отбросить от себя вторую гранату, которая сработала рядом с ним.
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