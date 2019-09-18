На Урале суд вынес приговор полицейским по делу об истязаниях задержанного

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила в среду приговорил к срокам до 5 лет колонии общего режима троих бывших сотрудников уголовного розыска полиции Анатолия Леонова, Дениса Бородачева и Антона Лобанова, которые истязали задержанного, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, вечером 3 октября 2018 года Леонов по поручению следователя вызвал на допрос местного жителя, которому в служебном кабинете стал предлагать сознаться в совершении какого-либо преступления, на что получал отказы. Как отметили в прокуратуре, из-за того, что мужчина продолжал пояснять, что он ничего противозаконного не совершал, трое оперативных сотрудников применили к нему физическое насилие. Так, один из обвиняемых нанес руками и ногами не менее шести ударов по туловищу и конечностям потерпевшего, еще двое не менее 16 раз каждый ударили мужчину по голове, туловищу и конечностям.

Также, по информации прокуратуры, обвиняемые поочередно надевали на голову задержанного полимерные пакеты, принуждали его приседать и отжиматься, а также сковывали его руки наручниками. Отпущен мужчина был только вечером 4 октября.

"Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Анатолию Леонову наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, Антону Лобанову и Денису Бородачеву в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы каждому. Все подсудимые будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всем троим подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, руководители осужденных сотрудников полиции были привлечены к ответственности.