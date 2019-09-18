Три программы RT вышли в финал премии Ассоциации международного вещания

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Общественно-политическое ток-шоу Russia Today France и два документальных фильма телеканала Russia Today Documentary вошли в шорт-лист престижной премии The AIBs, учрежденной Ассоциацией международного вещания (AIB), сообщили в пресс-службе телеканала.

Программа "Запрещено запрещать" (Interdit d’interdire), ведущим которой является популярный французский журналист Фредерик Таддеи, вышла в финал в номинации "Политика и бизнес" (Politics and Business).

"Соперниками RT в этой категории стали, в том числе, телеканал Al Jazeera и издание Financial Times. В 2018 году выпуск "Запрещено запрещать" по теме протестов "желтых жилетов" во Франции вошел в топ-5 дебатов по версии французского новостного телеканала LCI и издания Le Figaro", - рассказали в пресс-службе.

Документальный фильм RT Documentary "Сирийское танго", рассказывающий об оставшихся в Сирии творческих деятелях, номинирован в категории "Искусство и культура" (Arts and Culture).

"Документальная лента RTД "Свои чужие дети" о российском благотворительном фонде "Дорога жизни", который помогает воспитанникам детских домов, вышла в финал в категории "Внутренние дела" (Domestic Affairs)", - говорится в пресс-релизе RT.