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РИА Новости

Три программы RT вышли в финал премии Ассоциации международного вещания

14:46 18.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Общественно-политическое ток-шоу Russia Today France и два документальных фильма телеканала Russia Today Documentary вошли в шорт-лист престижной премии The AIBs, учрежденной Ассоциацией международного вещания (AIB), сообщили в пресс-службе телеканала.
Программа "Запрещено запрещать" (Interdit d’interdire), ведущим которой является популярный французский журналист Фредерик Таддеи, вышла в финал в номинации "Политика и бизнес" (Politics and Business).
"Соперниками RT в этой категории стали, в том числе, телеканал Al Jazeera и издание Financial Times. В 2018 году выпуск "Запрещено запрещать" по теме протестов "желтых жилетов" во Франции вошел в топ-5 дебатов по версии французского новостного телеканала LCI и издания Le Figaro", - рассказали в пресс-службе.
Документальный фильм RT Documentary "Сирийское танго", рассказывающий об оставшихся в Сирии творческих деятелях, номинирован в категории "Искусство и культура" (Arts and Culture).
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"Документальная лента RTД "Свои чужие дети" о российском благотворительном фонде "Дорога жизни", который помогает воспитанникам детских домов, вышла в финал в категории "Внутренние дела" (Domestic Affairs)", - говорится в пресс-релизе RT.
Ежегодная премия The AIBs в этом году проводится в пятнадцатый раз. Победители будут награждены в 18 категориях. Торжественное вручение наград пройдет 6 ноября в Лондоне.
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