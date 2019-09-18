СК задержал бывшего эксперта управления автодорог Якутии

ЯКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Бывший ведущий эксперт управления автодорог Якутии задержан по подозрению во взятке, сообщает старший помощник руководителя СУСК РФ по республике Надежда Дворецкая.

Ранее сообщалось, что в июле сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов в кабинете первого зампреда правительства и в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

Как отметили в СУСК, оперативные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного "по факту фиктивной приемки работ по обслуживанию автомобильных дорог в Усть-Майском районе в отношении должностных лиц управления автомобильных дорог республики".

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела эксплуатации ГКУ "Управтодор по республике Саха (Якутия)". Он подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (Получение должностным лицом взяток в крупном размере)", - сказала Дворецкая.

По данным следствия, в сентябре 2016 и в апреле 2017 года мужчина потребовал от генерального директора ООО, выполнявшего работы по госконтракту на ремонт автодороги "Амга" в Усть-Майском районе республики, деньги за беспрепятственную приемку работ и последующее перечисление денег предприятия.

По данным следствия, выполняя указанные договоренности, гендиректор дважды лично передавал подозреваемому требуемые суммы в размере 200 и 400 тысяч рублей.

Полученными денежными средствами ведущий эксперт распорядился по своему усмотрению.