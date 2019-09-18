Том Хиддлстон рассказал, как пострадал на съемках "Мстителей"

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Том Хиддлстон рассказал, что Крис Хемсворт ударил его по лицу на съемках драки в "Мстителях", сообщает Independent.
Это было взаимным решением актеров, игравших в фильме братьев-соперников Тора и Локи. Им показалось, что настоящий удар сделает сцену более правдоподобной.
Хиддлстон рассказал на телепередаче The Late Show: "В "Мстителях" была сцена, когда Тор бъет Локи по лицу, а у меня была маска с рогами, которая весит около 30 фунтов. Мне было сложно правдоподобно сыграть, что мне дали пощечину, и я сказал Крису: "Думаю, тебе стоит ударить меня по лицу". Это была ужасная идея, я просто упал как подкошенный".
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