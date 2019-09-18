Том Хиддлстон рассказал, как пострадал на съемках "Мстителей"

Хиддлстон рассказал на телепередаче The Late Show: "В "Мстителях" была сцена, когда Тор бъет Локи по лицу, а у меня была маска с рогами, которая весит около 30 фунтов. Мне было сложно правдоподобно сыграть, что мне дали пощечину, и я сказал Крису: "Думаю, тебе стоит ударить меня по лицу". Это была ужасная идея, я просто упал как подкошенный".