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РИА Новости
Культура

Том Хиддлстон рассказал, как пострадал на съемках "Мстителей"

15:14 18.09.2019 (обновлено: 15:58 18.09.2019)
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© Фото : Walt DisneyТом Хиддлстон в роли Локи в фильме "Мстители"
Том Хиддлстон в роли Локи в фильме Мстители
© Фото : Walt Disney
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Том Хиддлстон рассказал, что Крис Хемсворт ударил его по лицу на съемках драки в "Мстителях", сообщает Independent.
Это было взаимным решением актеров, игравших в фильме братьев-соперников Тора и Локи. Им показалось, что настоящий удар сделает сцену более правдоподобной.

Хиддлстон рассказал на телепередаче The Late Show: "В "Мстителях" была сцена, когда Тор бъет Локи по лицу, а у меня была маска с рогами, которая весит около 30 фунтов. Мне было сложно правдоподобно сыграть, что мне дали пощечину, и я сказал Крису: "Думаю, тебе стоит ударить меня по лицу". Это была ужасная идея, я просто упал как подкошенный".

Хиддлстон сыграет Локи в новом сериале про супергероя киновселенной Marvel.
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