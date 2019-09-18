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РИА Новости

В Москве выросло число выявленных на ранних стадиях онкозаболеваний

14:35 18.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВ лаборатории онкологического диспансера
В лаборатории онкологического диспансера
© РИА Новости / Денис Абрамов
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В лаборатории онкологического диспансера. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Число случаев онкологических заболеваний, которые выявили на первой-второй стадии, в Москве увеличилось за 8 лет на 13%, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Количество диагнозов "онкологическое заболевание" за последние 8 лет первой и второй стадии увеличилось на 13%, но мы считаем, что это мало. И поэтому выстраиваем работу так, чтобы онкологические заболевания выявлялись раньше", - сказал Хрипун в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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"И чем раньше выявляется проблема, тем лучше мы с ней можем справиться. На первой-второй стадии мы почти всегда можем помочь человеку радикально избавиться от заболевания", - добавил Хрипун.
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