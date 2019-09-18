В Москве выросло число выявленных на ранних стадиях онкозаболеваний

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Число случаев онкологических заболеваний, которые выявили на первой-второй стадии, в Москве увеличилось за 8 лет на 13%, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Количество диагнозов "онкологическое заболевание" за последние 8 лет первой и второй стадии увеличилось на 13%, но мы считаем, что это мало. И поэтому выстраиваем работу так, чтобы онкологические заболевания выявлялись раньше", - сказал Хрипун в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

Он добавил, что здоровье человека лишь на 30-40% зависит от медицины, а все остальное – результат его образа жизни.