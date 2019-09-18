Минобороны Южной Кореи опровергло слухи о ракетах КНДР на острове Хамбакто

ТОКИО, 18 сен - РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи опровергло сообщения о размещении ракет КНДР на приграничном острове Хамбакто в Желтом море, сообщило информационное агентство Рёнхап.
"Ни одной единицы наступательных вооружений на этом острове нет", - приводит агентство слова высокопоставленного чиновника военного ведомства. По его словам, если бы ракеты были там размещены, это стало бы нарушением подписанного в 2018 году военного соглашения между КНДР и Южной Кореей.
На острове Хамбакто северокорейская сторона разместила только наблюдательное оборудование, южане пристально следят за тем, что там происходит.
Остров Хамбакто расположен к северу от разделительной линии в Желтом море между водами двух корейских государств. На некоторых картах в Южной Корее он ошибочно отнесен к южнокорейской территории. Правительство в Сеуле обещает внести коррективы, отмечает Рёнхап.
В некоторых СМИ появилась информация о том, что на этом острове КНДР могла разместить недавно испытанные пусковые установки залпового ракетного огня.
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