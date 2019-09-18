Минобороны Южной Кореи опровергло слухи о ракетах КНДР на острове Хамбакто

"Ни одной единицы наступательных вооружений на этом острове нет", - приводит агентство слова высокопоставленного чиновника военного ведомства. По его словам, если бы ракеты были там размещены, это стало бы нарушением подписанного в 2018 году военного соглашения между КНДР и Южной Кореей.