В ЛНР заявили об использовании БПЛА украинскими силовиками в Донбассе

ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"ВС Украины, игнорируя минские договоренности, продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР бдительно несут боевое дежурство и пресекают любые попытки противника нарушить воздушное пространство республики ", - сказал Филипоненко.
По его словам, 17 июля в районе населенного пункта Калиновка Народной милицией был обнаружен и сбит БПЛА украинских силовиков типа "Призрак Т-2", который пытался вести воздушную разведку.
"Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео огневых позиций минометных расчетов вооруженных формирований Украины, находящихся в готовности к ведению огня", - добавил офицер пресс-службы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.