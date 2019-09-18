Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T14:36Z
https://ria.ru/20190918/1558810440.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155792/67/1557926752_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c8959dc9f6fa70cf03fe0ce6b52d956b.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили об использовании БПЛА украинскими силовиками в Донбассе

14:29 18.09.2019 (обновлено: 14:36 18.09.2019)
335
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на мост у КПП "Станица Луганская"
Вид на мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"ВС Украины, игнорируя минские договоренности, продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР бдительно несут боевое дежурство и пресекают любые попытки противника нарушить воздушное пространство республики ", - сказал Филипоненко.
По его словам, 17 июля в районе населенного пункта Калиновка Народной милицией был обнаружен и сбит БПЛА украинских силовиков типа "Призрак Т-2", который пытался вести воздушную разведку.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Вчера, 12:03РИА Новости
В Киеве заявили о подготовке к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
"Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео огневых позиций минометных расчетов вооруженных формирований Украины, находящихся в готовности к ведению огня", - добавил офицер пресс-службы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
400000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВ мире
Рекомендуем
Вадим Пристайко
В Киеве назвали размещение военных в Донбассе "идеальным" вариантом
РИА
Новости
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В Киеве заявили о подготовке к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
Борис Грызлов
Киев теряет возможности для улучшения ситуации в Донбассе, считает Грызлов
Солдаты ВСУ на востоке Украины
БМП силовиков подорвалась на минах, заявили в ДНР
Лента
новостей
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
В Кремле прокомментировали переговоры России, ЕС и Украины по газу
Вид на Ялту
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал обсуждение подписания "формулы Штайнмайера"
Передача российской стороне исторических документов за подписью императора Николая II в резиденции посла США в Москве. 18 сентября 2019
В США назвали стоимость возвращаемых России исторических документов
Начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов во время демонстрации сбитого беспилотного летательного аппарата Фантом-4 в Донецке. 8 ноября 2018
В ДНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков на юге республики
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Военные учения украинской армии в Донецкой области
ВСУ разместили бронетехнику на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Афганский полицейский
В Афганистане боевики напали на центр выдачи документов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
Лента новостейМолния