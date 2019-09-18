В Калужской области пройдет международный форум "Хлеб, ты – мир"

КАЛУГА, 18 сен – РИА Новости. Представители более 70 регионов России и делегации 36 стран примут участие в международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты – мир", который пройдет в Калужской области 19-22 сентября, сообщает правительство региона.

Форум пройдет на территории этнографического парка-музея "ЭТНОМИР" в Боровском районе области. Ожидается, что мероприятие посетят более 50 тысяч человек.

В деловой программе форума запланированы круглые столы на тему возрождения системы оптовых продовольственных рынков и господдержки комплексного развития села, международная сессия "Потребительская кооперация 2030", презентации проектов модернизации и цифровизации кооперативного движения в России, студенческие фестивали, Всероссийский конкурс молодежного кооперативного предпринимательства, будут организованы выставочные экспозиции регионов-участников. Одним из центральных событий форума станет агропромышленная выставка "Калужская осень – 2019".

"Министерство сельского хозяйства Калужской области и муниципальные районы представят на выставке агропромышленные достижения. Предприятия Калужского облпотребсоюза организуют ярмарку хлебобулочных и кондитерских изделий, также состоится специализированная выставка оборудования для хлебопекарного и кондитерского производства", - говорится в сообщении.

Гости форума смогут посетить мастер-класс "Искусство изготовления вкусной выпечки из натуральных продуктов".

"В ходе Кубка России по хлебопечению, который пройдет на форуме, 24 команды пекарей из 20 регионов России продемонстрируют свое профессиональное мастерство. Еще одно значимое мероприятие форума - X Всероссийский конкурс "Лучший хлеб России-2019". Впервые для предприятий и организаций системы потребительской кооперации Центросоюзом будет организован конкурс "Кубок качества Центросоюза", - информируют власти.