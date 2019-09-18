В Кремле не фиксируют снижения доверия к судебной системе

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не стал бы делать каких-то обобщающих выводов о доверии к судебной системе РФ в свете последних пикетов в Москве.
"Я не стал бы делать какие-то обобщающие выводы в отношении судебной системы России в целом. Не считаю это возможным", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, не видят ли в Кремле снижения доверия к судебной системе в России.
"Нет, не фиксируют", - добавил он в ответ на уточняющий вопрос о том, не фиксируют ли в Кремле снижения доверия к судебной системе.