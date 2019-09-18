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РИА Новости

В Кремле не фиксируют снижения доверия к судебной системе

14:28 18.09.2019
2961
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не стал бы делать каких-то обобщающих выводов о доверии к судебной системе РФ в свете последних пикетов в Москве.
"Я не стал бы делать какие-то обобщающие выводы в отношении судебной системы России в целом. Не считаю это возможным", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, не видят ли в Кремле снижения доверия к судебной системе в России.
"Нет, не фиксируют", - добавил он в ответ на уточняющий вопрос о том, не фиксируют ли в Кремле снижения доверия к судебной системе.
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Дмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
Нельзя фиксировать то, чего нету. Нету доверия. Никогда не было.
18 сентября, 15:09
ГГГеоргий Гринков
69001015
Как всегда , то что не устраивает власть, она слепа.
18 сентября, 14:38
АAАлександр Alexandr
64100016
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