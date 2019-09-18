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РИА Новости

БМП силовиков подорвалась на минах, заявили в ДНР

14:24 18.09.2019
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© Фото : Ministry of Defense of UkraineСолдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Боевая машина пехоты украинских силовиков подорвалась на минных заграждениях, установленных самими же силовиками в Донбассе, сообщил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
"Нам стало известно о выводе из строя одной единицы БМП-2 и гибели боевика из 23-го батальона 56-й бригады в районе населенного пункта Пески (под контролем Киева – ред.). При наезде боевой машины на собственные минно-взрывные заграждения произошел подрыв, в результате которого погиб командир боевой машины", - сказал Астрахань.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаБМП-2УкраинаВ мире
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