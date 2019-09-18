БМП силовиков подорвалась на минах, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Боевая машина пехоты украинских силовиков подорвалась на минных заграждениях, установленных самими же силовиками в Донбассе, сообщил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.

"Нам стало известно о выводе из строя одной единицы БМП-2 и гибели боевика из 23-го батальона 56-й бригады в районе населенного пункта Пески (под контролем Киева – ред.). При наезде боевой машины на собственные минно-взрывные заграждения произошел подрыв, в результате которого погиб командир боевой машины", - сказал Астрахань.