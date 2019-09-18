В Красноярске эвакуировали отель из-за дебоширов с муляжом гранаты

"Накануне вечером двое мужчин 1983 и 1984 годов рождения заселились в один из отелей Красноярска. Сегодня в утреннее время они распивали спиртные напитки в баре, расположенном в гостинице. Администратор сделал постояльцам замечание, после чего один из них положил на барную стойку предмет, внешне схожий с гранатой. Одиннадцать сотрудников и четыре клиента отеля были эвакуированы", - говорится в сообщении.