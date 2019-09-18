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РИА Новости

ГИБДД предлагает ужесточить получение прав на управление мотоциклами

14:10 18.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМотоциклисты едут по Кутузовскому тоннелю в Москве
Мотоциклисты едут по Кутузовскому тоннелю в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. По итогам 2018 года число погибших в авариях по вине водителей мотоциклов выросло на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
Учитывая актуальность проблемы, МВД России подготовило поправки в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", ужесточающие получение удостоверений на право управления мотоциклами.

"Мы комплексно подошли к данному вопросу. Установили, что категория водителей возраста 18-19 лет – начинающих водителей на тяжелых мотоциклах – как раз категория, которая больше всего подвержена риску попасть в ДТП. Изучили мировой опыт, европейский опыт, где система такого поэтапного допуска уже реализована и прекрасно себя зарекомендовала. У нас тоже будет реализована подобная система", - рассказал РИА Новости начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

К тяжелым мотоциклам относятся мотоциклы с большой массой (от 180 кг), мощным мотором, допускающими передвижение с боковым прицепом.
Согласно поправкам, предложенным Госавтоинспекцией, устанавливается поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории "А" для лиц, не достигших 24-летнего возраста. Минимальный возраст для получения права управления мотоциклами указанной категории будет увеличен до 20 лет и только при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами подкатегории "А2". В новую подкатегорию "А2" попадут мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг. Право на управление мотоциклами категории "А2" может быть предоставлено только после достижения 18-летнего возраста.
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17 сентября, 17:26РИА Новости
ГИБДД: число аварий с участием электрических устройств передвижения растет
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