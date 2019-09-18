ГИБДД предлагает ужесточить получение прав на управление мотоциклами

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. По итогам 2018 года число погибших в авариях по вине водителей мотоциклов выросло на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

"Мы комплексно подошли к данному вопросу. Установили, что категория водителей возраста 18-19 лет – начинающих водителей на тяжелых мотоциклах – как раз категория, которая больше всего подвержена риску попасть в ДТП. Изучили мировой опыт, европейский опыт, где система такого поэтапного допуска уже реализована и прекрасно себя зарекомендовала. У нас тоже будет реализована подобная система", - рассказал РИА Новости начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

Согласно поправкам, предложенным Госавтоинспекцией, устанавливается поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории "А" для лиц, не достигших 24-летнего возраста. Минимальный возраст для получения права управления мотоциклами указанной категории будет увеличен до 20 лет и только при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами подкатегории "А2". В новую подкатегорию "А2" попадут мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг. Право на управление мотоциклами категории "А2" может быть предоставлено только после достижения 18-летнего возраста.