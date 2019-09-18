В ДНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков на юге республики

"Вооруженные формирования Украины продолжают использовать БПЛА для корректировки подлых обстрелов объектов гражданской инфраструктуры. За прошедшие сутки благодаря профессиональным действиям наших защитников враг лишился БПЛА типа "Мара", который пытался применить в районе Коминтерново (под контролем ДНР – ред.)", – сказал Астрахань.

Он отметил, что фото- и видеоматериалы со сбитого БПЛА изучаются специалистами.

"По данным нашего источника, в настоящее время в зоне операции объединенных сил проходят подготовку 10 расчетов БПЛА по выполнению совместных задач с артиллерийскими подразделениями. В свою очередь ПВО Народной милиции ДНР постоянно совершенствуют навыки и способы борьбы с беспилотниками противника", - добавил Астрахань.