СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Родители из села Паниковец Елецкого района Липецкой области инсценировали исчезновение восьмилетней дочери, чтобы не отдавать ее на учебу в первый класс. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на прокуратуру Липецкой области.
По информации издания, родители девочки по религиозным убеждениям отказывались отдавать ее в школу, однако директор учебного заведения настоял на том, чтобы ее записали в первый класс. Тогда семья приняла решение увезти ребенка из области.
Ранее стало известно, что второго сентября учителя школы обратили внимание на отсутствие девочки на торжественной линейке. Они пришли к ней домой, и мать ребенка рассказала, что заметила пропажу дочери рано утром, когда "встала кормить скотину".
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Поиском ребенка занимались правоохранительные органы и волонтеры.
Третьего сентября стало известно, что девочку нашли живой в Москве.