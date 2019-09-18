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РИА Новости

СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу

13:53 18.09.2019 (обновлено: 15:52 18.09.2019)
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© Depositphotos / tan4ikkДевочка идет через лес
Девочка идет через лес
© Depositphotos / tan4ikk
Девочка идет через лес. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Родители из села Паниковец Елецкого района Липецкой области инсценировали исчезновение восьмилетней дочери, чтобы не отдавать ее на учебу в первый класс. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на прокуратуру Липецкой области.
По информации издания, родители девочки по религиозным убеждениям отказывались отдавать ее в школу, однако директор учебного заведения настоял на том, чтобы ее записали в первый класс. Тогда семья приняла решение увезти ребенка из области.
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Ранее стало известно, что второго сентября учителя школы обратили внимание на отсутствие девочки на торжественной линейке. Они пришли к ней домой, и мать ребенка рассказала, что заметила пропажу дочери рано утром, когда "встала кормить скотину".
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Поиском ребенка занимались правоохранительные органы и волонтеры.
Третьего сентября стало известно, что девочку нашли живой в Москве.
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