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РИА Новости

Рогозин напомнил, для чего в СССР создавались космические станции

13:47 18.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе выступления перед учащимися "Военмеха" в Петербурге напомнил, что космические станции были придуманы в СССР для прикладных военных задач, а не для сотрудничества с США.
"Изначально же орбитальные станции, те же самые "Алмазы", создавались не для того, чтобы дружить с американцами, они создавались для вполне утилитарных задач - для разведки, как безопасный командный пункт. Внешний борт всегда активно эксплуатировался. Велась съемка [поверхности Земли], сбрасывались обратно капсулы. Мы хотим к этому вернуться и коммерциализировать", - заявил он.
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