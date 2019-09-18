Рогозин напомнил, для чего в СССР создавались космические станции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе выступления перед учащимися "Военмеха" в Петербурге напомнил, что космические станции были придуманы в СССР для прикладных военных задач, а не для сотрудничества с США.

"Изначально же орбитальные станции, те же самые "Алмазы", создавались не для того, чтобы дружить с американцами, они создавались для вполне утилитарных задач - для разведки, как безопасный командный пункт. Внешний борт всегда активно эксплуатировался. Велась съемка [поверхности Земли], сбрасывались обратно капсулы. Мы хотим к этому вернуться и коммерциализировать", - заявил он.