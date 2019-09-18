СК завел еще два уголовных дела из-за артобстрелов в ДНР

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следственный комитет России завел еще два уголовных дела из-за артиллерийских обстрелов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в результате которых пострадали мирные жители, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сообщается, что российскими следователями установлены еще два факта противоправной деятельности представителей ВС и Нацгвардии Украины.

Отмечается, что 10 сентября под артобстрел попала территория поселка городского типа Старомихайловка самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате чего была ранена местная жительница. Кроме того, 11 сентября был проведен еще один артобстрел гражданских объектов на улице Мамина-Сибиряка в городе Донецке. В результате были ранены трое сотрудников МЧС ДНР, одному из них оторвало кисть руки.

"По указанным фактам ГСУСК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления... (по статье - ред.) "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - сказала она.