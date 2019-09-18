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РИА Новости

СК завел еще два уголовных дела из-за артобстрелов в ДНР

13:46 18.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следственный комитет России завел еще два уголовных дела из-за артиллерийских обстрелов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в результате которых пострадали мирные жители, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Сообщается, что российскими следователями установлены еще два факта противоправной деятельности представителей ВС и Нацгвардии Украины.
Отмечается, что 10 сентября под артобстрел попала территория поселка городского типа Старомихайловка самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате чего была ранена местная жительница. Кроме того, 11 сентября был проведен еще один артобстрел гражданских объектов на улице Мамина-Сибиряка в городе Донецке. В результате были ранены трое сотрудников МЧС ДНР, одному из них оторвало кисть руки.
"По указанным фактам ГСУСК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления... (по статье - ред.) "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - сказала она.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСветлана ПетренкоДНРСледственный комитет РФРоссияУкраинаПроисшествия
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