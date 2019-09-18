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РИА Новости
Культура

Ученые узнали, как красились женщины в Британии времен Римской империи

14:07 18.09.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПодготовка к показу новой коллекции весна-лето 2019 года модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже
Подготовка к показу новой коллекции весна-лето 2019 года модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ученые из исторического фонда "Английское наследие" выяснили, что древние подвески, которые археологи нашли около ста лет назад во Вроксетере (графство Шропшир), оказались инструментами для нанесения макияжа женщин Британии времен Римской империи, сообщает The Guardian.
Кулоны, сделанные около двух тысяч лет назад, использовали в качестве аппликаторов, чтобы нанести макияж на глаза. В то время в моде был "смоки айс", поэтому жительницы Британии часто использовали для подводки сажу или уголь.
Пигменты растирали в небольшой ступке с каплей жира.
Куратор исследования Кэмерон Моффетт рассказала, что найденные предметы - отличный пример британских инноваций того времени. Кулоны-палетки, возможно, конкурировали с косметикой из средиземноморских римских провинций и даже с Египтом.
Но, самое главное - новое открытие доказало, каким процветающим местом был Вроксетер в период римского владычества.
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