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РИА Новости

В Сургуте возбудили дело из-за падения детей в вентиляционную шахту

13:31 18.09.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен - РИА Новости. Следователи в Сургуте (ХМАО) возбудили уголовное дело после падения двух детей в пятиметровую вентиляционную шахту во дворе жилого дома в середине августа, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.
Ведомство сообщало об инциденте 15 августа. По уточненным данным, в вечернее время двое мальчиков семи и девяти лет подошли к вентиляционной шахте, находящейся в одном из технических строений во дворе жилого комплекса "Возрождение" в Сургуте. В помещение они попали через открытый проем в том месте, где должна находиться вентиляционная решетка, однако следователи выяснили, что она отсутствовала несколько дней - ее сняли на время строительно-монтажных работ.
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Попав внутрь, дети упали в шахту примерно с пятиметровой высоты, получив различные телесные повреждения, их госпитализировали. Как подчеркнули в ведомстве, один из них получил перелом бедренной кости, у травмы у его товарища оказались менее серьезными.
"Следствие полагает, что должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности при проведении строительных работ... не приняло мер к ограничению доступа в вентиляционную шахту посторонних лиц", - заявили в следственном управлении.
Сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также выяснять, кто является ответственным за обеспечение безопасности при проведении работ на указанном объекте.
"Следственным отделом по городу Сургут... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - добавили в СУСК.
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