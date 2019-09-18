В Сургуте возбудили дело из-за падения детей в вентиляционную шахту

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен - РИА Новости. Следователи в Сургуте (ХМАО) возбудили уголовное дело после падения двух детей в пятиметровую вентиляционную шахту во дворе жилого дома в середине августа, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

Ведомство сообщало об инциденте 15 августа. По уточненным данным, в вечернее время двое мальчиков семи и девяти лет подошли к вентиляционной шахте, находящейся в одном из технических строений во дворе жилого комплекса "Возрождение" в Сургуте. В помещение они попали через открытый проем в том месте, где должна находиться вентиляционная решетка, однако следователи выяснили, что она отсутствовала несколько дней - ее сняли на время строительно-монтажных работ.

Попав внутрь, дети упали в шахту примерно с пятиметровой высоты, получив различные телесные повреждения, их госпитализировали. Как подчеркнули в ведомстве, один из них получил перелом бедренной кости, у травмы у его товарища оказались менее серьезными.

"Следствие полагает, что должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности при проведении строительных работ... не приняло мер к ограничению доступа в вентиляционную шахту посторонних лиц", - заявили в следственном управлении.

Сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также выяснять, кто является ответственным за обеспечение безопасности при проведении работ на указанном объекте.