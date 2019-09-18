Россия готова отправить турецкого космонавта на МКС к 2023 году

АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Россия готова подготовить и отправить на Международную космическую станцию (МКС) турецкого космонавта к 2023 году, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Мы хотели бы видеть турецких пилотов и других специалистов в нашем Центре подготовки космонавтов и готовы оперативно подготовить и основного астронавта, а также его дублера, с тем чтобы они в ближайшие годы могли отправиться на Международную космическую станцию", - сказал Рогозин в интервью агентству Anadolu.
Он добавил, что это не символическое действие, а "большая тяжёлая работа, которая откроет для Турции возможности быть равноправным участником клуба мировых космических держав".
"Я считаю, что такой шаг полностью соответствует и здоровым амбициям, и национальным интересам Турции. Россия с удовольствием предоставит свои возможности для подготовки экипажа от Турецкой Республики. И мы будем рады, если такое решение будет принято. Турецкий лидер (Тайип Эрдоган - ред.) ответил на наше предложение (об отправке турецкого космонавта к 2023 году – ред.) с большим позитивом, и теперь мы ждём уже его конкретных поручений космическому агентству и другим структурам власти Турции, чтобы такая работа началась. Я ещё раз повторяю - мы готовы!" - сказал глава Роскосмоса.
По его словам, сегодня Россия активно развивает свою пилотируемую программу. "Мы всегда были лидерами в этом вопросе, долгие годы именно наши корабли доставляли и продолжают доставлять на МКС международные экипажи. Мы готовимся к расширению рабочего пространства станции, в будущем году и в течение следующих нескольких лет собираемся отправить на Международную космическую станцию новые модули, которые расширят место для работы и жизнедеятельности российского экипажа", - отметил Рогозин.
Он подчеркнул, что это создаёт дополнительные возможности для того, чтобы на МКС появились представители ведущих стран, которые интересуются развитием своей космической программы.
"В этом году Роскосмос планирует отправить на МКС международный экипаж вместе с космонавтом из Объединённых Арабских Эмиратов. Большой интерес к участию в совместных полетах проявляет и Саудовская Аравия, и другие мусульманские страны. Возникает вопрос – почему до сих пор нет турецкого астронавта? Поэтому предложение от Роскосмоса прозвучало абсолютно естественно", - заключил Рогозин.