Россия готова отправить турецкого космонавта на МКС к 2023 году

АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Россия готова подготовить и отправить на Международную космическую станцию (МКС) турецкого космонавта к 2023 году, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Мы хотели бы видеть турецких пилотов и других специалистов в нашем Центре подготовки космонавтов и готовы оперативно подготовить и основного астронавта, а также его дублера, с тем чтобы они в ближайшие годы могли отправиться на Международную космическую станцию", - сказал Рогозин в интервью агентству Anadolu

Он добавил, что это не символическое действие, а "большая тяжёлая работа, которая откроет для Турции возможности быть равноправным участником клуба мировых космических держав".

"Я считаю, что такой шаг полностью соответствует и здоровым амбициям, и национальным интересам Турции. Россия с удовольствием предоставит свои возможности для подготовки экипажа от Турецкой Республики. И мы будем рады, если такое решение будет принято. Турецкий лидер (Тайип Эрдоган - ред.) ответил на наше предложение (об отправке турецкого космонавта к 2023 году – ред.) с большим позитивом, и теперь мы ждём уже его конкретных поручений космическому агентству и другим структурам власти Турции, чтобы такая работа началась. Я ещё раз повторяю - мы готовы!" - сказал глава Роскосмоса.

По его словам, сегодня Россия активно развивает свою пилотируемую программу. "Мы всегда были лидерами в этом вопросе, долгие годы именно наши корабли доставляли и продолжают доставлять на МКС международные экипажи. Мы готовимся к расширению рабочего пространства станции, в будущем году и в течение следующих нескольких лет собираемся отправить на Международную космическую станцию новые модули, которые расширят место для работы и жизнедеятельности российского экипажа", - отметил Рогозин.

Он подчеркнул, что это создаёт дополнительные возможности для того, чтобы на МКС появились представители ведущих стран, которые интересуются развитием своей космической программы.