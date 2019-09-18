Глава Росавиации оценил идею предлагать никотиновые "конфеты" в самолетах

"Я считаю, что это, наверное, какая-то изюминка такая, что те, кто курит на постоянной основе, я их не поддерживаю, тех, кто курит, но для того, чтобы как-то сгладить неудобства от того, что не куришь, то, может быть... Хотя я слабо верю в то, что эти конфеты помогают. Это индивидуальное же. Но, если компания предлагает такой сервис пассажирам, то можно только порадоваться", - сказал Нерадько в кулуарах Госдумы, в ответ на вопрос, что он думает о таком сервисе.