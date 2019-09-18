Глава Росавиации оценил идею предлагать никотиновые "конфеты" в самолетах

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Никотиновые подушечки для рассасывания в самолетах могут сгладить неудобства для некоторых пассажиров из-за невозможности курить во время полёта, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.
Ранее авиакомпания "ЮТэйр" стала предлагать на своих рейсах никотиновые подушечки для рассасывания. Они, пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, призваны облегчить полет курящим пассажирам.
"Я считаю, что это, наверное, какая-то изюминка такая, что те, кто курит на постоянной основе, я их не поддерживаю, тех, кто курит, но для того, чтобы как-то сгладить неудобства от того, что не куришь, то, может быть... Хотя я слабо верю в то, что эти конфеты помогают. Это индивидуальное же. Но, если компания предлагает такой сервис пассажирам, то можно только порадоваться", - сказал Нерадько в кулуарах Госдумы, в ответ на вопрос, что он думает о таком сервисе.
При этом он усомнился, поможет ли это снизить число случаев курения в самолетах в нарушение правил.
"Не уверен в этом. Я не уверен, что эта конфета... я не врач, я не знаю особенности, как действует на организм эта конфета, помогает ли она действительно. Наверное, кому-то помогает, кому-то не помогает. Но, тем не менее, у пассажира проявляется выбор - или пользоваться этой конфетой, или не пользоваться и терпеть", - ответил глава Росавиации на соответствующий вопрос.
"ЮТэйр" отмечала, что выступает за здоровый образ жизни и в условиях запрета для курильщиков стремится избежать рисков использования сигарет курящими пассажирами. Новый продукт на борту облегчит им полет и обеспечит комфорт другим пассажирам, добавляли в авиакомпании.