В Афганистане боевики напали на центр выдачи документов

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Группа вооруженных людей совершила нападение на правительственное учреждение в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV.
Инцидент произошел в среду в административном центре провинции городе Джелалабаде. По данным телеканала, целью нападения стал центр выдачи электронных документов, удостоверяющих личность.
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Как сообщили местные власти, в ходе нападения на учреждение произошел взрыв. Предположительно, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником.