В Афганистане боевики напали на центр выдачи документов

Инцидент произошел в среду в административном центре провинции городе Джелалабаде. По данным телеканала, целью нападения стал центр выдачи электронных документов, удостоверяющих личность.

Крупные теракты в Афганистане в 2019 году

Крупные теракты в Афганистане в 2019 году

Как сообщили местные власти, в ходе нападения на учреждение произошел взрыв. Предположительно, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником.