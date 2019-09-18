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РИА Новости

В Афганистане боевики напали на центр выдачи документов

13:12 18.09.2019
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© AP Photo / Rahmat GulАфганский полицейский
Афганский полицейский
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганский полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Группа вооруженных людей совершила нападение на правительственное учреждение в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV.
Инцидент произошел в среду в административном центре провинции городе Джелалабаде. По данным телеканала, целью нападения стал центр выдачи электронных документов, удостоверяющих личность.
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Как сообщили местные власти, в ходе нападения на учреждение произошел взрыв. Предположительно, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником.
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