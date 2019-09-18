В избирком Екатеринбурга поступила очередная заявка на референдум по храму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Очередная заявка на проведение референдума по храму святой Екатерины, против строительства которого на месте сквера выступали местные жители, поступила в избирком Екатеринбурга, сообщил РИА Новости в среду председатель горизбиркома Вадим Антошин.

По его словам, с начала года это уже седьмая заявка на проведение референдума по вопросам, связанным с храмом святой Екатерины.

"Поступил пакет документов. В течение 15 дней, то есть не позднее 30 сентября, мы должны этот пакет документов рассмотреть и принять решение или о передаче документов в екатеринбургскую городскую думу, и дума будет уже оценивать вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, или второй вариант – если в части оформления документов нарушены какие-либо требования закона, комиссия принимает решение об отказе в регистрации этой группы", - сказал Антошин.

По его словам, тематика референдума та же, что и раньше - о смене статуса участка на Октябрьской площади около свердловского театра драмы, где изначально планировали строить храм, с "зоны объектов религиозного назначения" на территорию общего пользования.

При этом председатель горизбиркома подчеркнул, что этот вопрос и так сейчас находится в стадии решения.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма. Было зарегистрировано 11079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора, после чего рабочая группа утвердила список из трех площадок.