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РИА Новости

В избирком Екатеринбурга поступила очередная заявка на референдум по храму

12:59 18.09.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЖилые дома в центре города Екатеринбурга
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
Жилые дома в центре города Екатеринбурга. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Очередная заявка на проведение референдума по храму святой Екатерины, против строительства которого на месте сквера выступали местные жители, поступила в избирком Екатеринбурга, сообщил РИА Новости в среду председатель горизбиркома Вадим Антошин.
По его словам, с начала года это уже седьмая заявка на проведение референдума по вопросам, связанным с храмом святой Екатерины.
"Поступил пакет документов. В течение 15 дней, то есть не позднее 30 сентября, мы должны этот пакет документов рассмотреть и принять решение или о передаче документов в екатеринбургскую городскую думу, и дума будет уже оценивать вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, или второй вариант – если в части оформления документов нарушены какие-либо требования закона, комиссия принимает решение об отказе в регистрации этой группы", - сказал Антошин.
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По его словам, тематика референдума та же, что и раньше - о смене статуса участка на Октябрьской площади около свердловского театра драмы, где изначально планировали строить храм, с "зоны объектов религиозного назначения" на территорию общего пользования.
При этом председатель горизбиркома подчеркнул, что этот вопрос и так сейчас находится в стадии решения.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма. Было зарегистрировано 11079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора, после чего рабочая группа утвердила список из трех площадок.
Опрос планируется провести 13 октября. В числе площадок, которые войдут в опрос, – пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, бывший приборостроительный завод на улице Горького и площадка на акватории городского пруда за Макаровским мостом.
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