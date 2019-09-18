Российское посольство назвало сообщения о помощи Москвы талибам вбросом

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Афганистане назвало спекуляциями и вбросом сообщения местных СМИ о помощи России "Талибану".

"На фоне состоявшегося на днях визита делегации катарского офиса Движения талибов (ДТ) в Москву посольство России в Кабуле обратило внимание на появление в афганской прессе очередных безосновательных обвинений России в оказании помощи ДТ", - говорится в сообщении посольства России в Афганистане, опубликованном на его странице в Facebook

Так газета "Хевад" на языке пушту в номере от 15 сентября 2019 года опубликовала статью "Талибы из Дохи тайно прибыли в Москву", в подзаголовок которой был вынесен тезис с утверждением о существенной помощи "Талибану" со стороны России, а также наличии неких документов о вывозе талибских вооружений на ремонт в Таджикистан из провинции Кундуз.

Посольство также обратило внимание, что в этот же день, 15 сентября 2019 года, на сайте газеты "Этелаат-е Руз" была опубликована "еще одна статья антироссийской направленности" – "Россия – главный "выгодоприобретатель" от срыва американо-талибских переговоров".

"Посольство склонно считать оба инцидента срежиссированным "вбросом", призванным дискредитировать конструктивный настрой Москвы в части построения мирного и стабильного Афганистана в соответствии с чаяниями и нуждами афганского народа", - отметили в посольстве.

Там напомнили также, что "аналогичные спекуляции уже появлялись в местных СМИ около года назад, однако до сих пор никаких реальных свидетельств на этот счет не было представлено ни правоохранительным органам Афганистана, ни российским должностным лицам".

Ранее ряд СМИ, среди которых была и газета Washington Post, со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить встречу с лидерами радикального движения "Талибан" и с президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде из-за позиции его советника по нацбезопасности Джона Болтона, который категорически против любых контактов с талибами. Другой позиции придерживается госсекретарь США Майк Помпео, отмечало издание. На прошлой неделе было объявлено, что Трамп принял решение уволить Болтона.