Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T12:56Z
https://ria.ru/20190918/1558803215.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1036x0_80_0_0_87162959d0c10842dc9296bc938f9fab.jpg
РИА Новости

Российское посольство назвало сообщения о помощи Москвы талибам вбросом

12:56 18.09.2019
410
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Афганистане назвало спекуляциями и вбросом сообщения местных СМИ о помощи России "Талибану".
"На фоне состоявшегося на днях визита делегации катарского офиса Движения талибов (ДТ) в Москву посольство России в Кабуле обратило внимание на появление в афганской прессе очередных безосновательных обвинений России в оказании помощи ДТ", - говорится в сообщении посольства России в Афганистане, опубликованном на его странице в Facebook.
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
17 сентября, 18:51РИА Новости
Совбез ООН продлил мандат миссии в Афганистане на год
Так газета "Хевад" на языке пушту в номере от 15 сентября 2019 года опубликовала статью "Талибы из Дохи тайно прибыли в Москву", в подзаголовок которой был вынесен тезис с утверждением о существенной помощи "Талибану" со стороны России, а также наличии неких документов о вывозе талибских вооружений на ремонт в Таджикистан из провинции Кундуз.
Посольство также обратило внимание, что в этот же день, 15 сентября 2019 года, на сайте газеты "Этелаат-е Руз" была опубликована "еще одна статья антироссийской направленности" – "Россия – главный "выгодоприобретатель" от срыва американо-талибских переговоров".
"Посольство склонно считать оба инцидента срежиссированным "вбросом", призванным дискредитировать конструктивный настрой Москвы в части построения мирного и стабильного Афганистана в соответствии с чаяниями и нуждами афганского народа", - отметили в посольстве.
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 17 сентября 2019
17 сентября, 17:26РИА Новости
Кабул намерен провести президентские выборы, несмотря на теракты
Там напомнили также, что "аналогичные спекуляции уже появлялись в местных СМИ около года назад, однако до сих пор никаких реальных свидетельств на этот счет не было представлено ни правоохранительным органам Афганистана, ни российским должностным лицам".
Ранее ряд СМИ, среди которых была и газета Washington Post, со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить встречу с лидерами радикального движения "Талибан" и с президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде из-за позиции его советника по нацбезопасности Джона Болтона, который категорически против любых контактов с талибами. Другой позиции придерживается госсекретарь США Майк Помпео, отмечало издание. На прошлой неделе было объявлено, что Трамп принял решение уволить Болтона.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН, заявил, что Россия рассчитывает на возобновление диалога между США и талибами, скорейшее заключение соглашения между ними.
Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов
16 сентября, 10:08РИА Новости
Талибы заявили о готовности продолжить диалог с США
430002
Обсудить 0
КабулМоскваАфганистанРоссияВ мире
Рекомендуем
Парламентские выборы в Израиле
Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
РИА
Новости
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
Эксперт рассказал, зачем США активируют действие пакта Рио
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с президентом Франции в Париже. 16 июля 2017
Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, сообщил источник
Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле
Лидер оппозиции готов "говорить со всеми" при формировании кабмина Израиля
Лента
новостей
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Сторонники Атамбаева отказались от митинга из-за ситуации на границе
Раввины на избирательном участке во время парламентских выборов в Израиле. 17 сентября 2019
Явка на выборах в кнессет может решить судьбу страны, считают израильтяне
Роберт О'Брайен
Эксперт оценил назначение О'Брайена советником по нацбезопасности США
Экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман
Либерман выступает за коалицию своей партии с Нетаньяху и "Кахоль-Лаван"
Модель российского ракетного двигателя РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Эрдоган назвал условие для начала операции на северо-востоке Сирии
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В МИД Ирана подтвердили данные об отсутствии виз США для визита на ГА ООН
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Посол Южной Кореи в России рассказал о подготовке визита Путина в Сеул
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман в Кремле
Посол США в России призвал развивать торговлю между двумя странами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
Лента новостейМолния