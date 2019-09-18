Стас Михайлов сообщил, когда едет в тур по Европе

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Стас Михайлов рассказал в инстаграме, что отправляется в юбилейный концертный тур по Европе с программой "Все для тебя" в конце сентября.
"Время быстро летит. И вот я снова еду к вам! Скоро увидимся", - написал Михайлов.
Начиная с 28 сентября певец планирует дать концерты в Праге (Чехия), нескольких городах Германии, включая Берлин, Нюрнберг, Людвигсбург, Франкфурт-на-Майне, Саарбрюккен и другие, а также в Лондоне.
Поклонники Михайлова пишут, что ждут кумира в Европе.
"Ждем с нетерпением! Германия очень рада встрече", "С нетерпением ждем концерта в Дюссельдорфе", - прокомментировали подписчики.
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