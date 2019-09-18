Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T13:24Z
https://ria.ru/20190918/1558803009.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/91290/52/912905234_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_3add7c0604a7ff170019999c5fbd7270.jpg
РИА Новости
Культура

Стас Михайлов сообщил, когда едет в тур по Европе

13:18 18.09.2019 (обновлено: 13:24 18.09.2019)
318
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПраздничный концерт, посвященный 50-летию Государственного Кремлевского дворца
Праздничный концерт, посвященный 50-летию Государственного Кремлевского дворца
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Стас Михайлов рассказал в инстаграме, что отправляется в юбилейный концертный тур по Европе с программой "Все для тебя" в конце сентября.

"Время быстро летит. И вот я снова еду к вам! Скоро увидимся", - написал Михайлов.

Начиная с 28 сентября певец планирует дать концерты в Праге (Чехия), нескольких городах Германии, включая Берлин, Нюрнберг, Людвигсбург, Франкфурт-на-Майне, Саарбрюккен и другие, а также в Лондоне.
Поклонники Михайлова пишут, что ждут кумира в Европе.
"Ждем с нетерпением! Германия очень рада встрече", "С нетерпением ждем концерта в Дюссельдорфе", - прокомментировали подписчики.
Певец Стас Михайлов
14 августа, 16:10Культура
Стас Михайлов и Тамара Гвердцители выпустили совместный клип
230012
КультураМузыкаНовости культурыСтас МихайловГерманияЕвропа
Рекомендуем
Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
РИА
Новости
Церемония открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля
Алена Долецкая рассказала о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Диагностический медицинский прибор
Ученые назвали простой способ защититься от инфарктов и инсультов
Американский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон выступает на концерте в клубе Stadium Live в Москве
Мэрилин Мэнсон снимется в третьем сезоне сериала "Американские боги"
Лента
новостей
Владимир Жириновский
Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
Вид на Ялту
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
Роднянский рассказал о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Эрдоган назвал условие для начала операции на северо-востоке Сирии
Подготовка к показу новой коллекции весна-лето 2019 года модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже
Ученые узнали, как красились женщины в Британии времен Римской империи
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В Киеве заявили о подготовке к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
В Кремле прокомментировали переговоры России, ЕС и Украины по газу
Учитель демонстрирует конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ по английскому языку
Минпросвещения объяснило важность обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
Лента новостейМолния