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РИА Новости

В ЕР предложили дать право досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек

12:50 18.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Бондарь ("Единая Россия") разработала законопроект, которым предлагается предоставить право досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек, сообщил журналистам глава координационного совета и первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.
"Вы знаете, что у нас для многодетных матерей, воспитавших большое количество детей, предоставляется право досрочного выхода на пенсию - пять детей и более. Но такого права на сегодняшний день не имеют отцы, которые воспитали детей одни, без матери. С точки зрения нашей Конституции и принципов гендерного равенства, это несправедливая ситуация. И поэтому Оксана Андреевна предложила нам исправить эту ситуацию и предоставить право отцам, которые воспитали пять и более детей без матери, аналогичное симметричное право досрочного ухода на пенсию с учетом разницы в возрасте, которое существует при обычном выходе на пенсию мужчин и женщин, в пять лет", - сказал Исаев.
"На сегодняшний день нет поддержки со стороны правительства данного законопроекта, но замечания, которые сделал Минтруд, с нашей точки зрения, носят скорее технический, а не смысловой характер. Технические замечания мы устраним и за этот закон намерены побороться", - сообщил парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и в итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.
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Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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