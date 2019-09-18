В ЕР предложили дать право досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Бондарь ("Единая Россия") разработала законопроект, которым предлагается предоставить право досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек, сообщил журналистам глава координационного совета и первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.

"Вы знаете, что у нас для многодетных матерей, воспитавших большое количество детей, предоставляется право досрочного выхода на пенсию - пять детей и более. Но такого права на сегодняшний день не имеют отцы, которые воспитали детей одни, без матери. С точки зрения нашей Конституции и принципов гендерного равенства, это несправедливая ситуация. И поэтому Оксана Андреевна предложила нам исправить эту ситуацию и предоставить право отцам, которые воспитали пять и более детей без матери, аналогичное симметричное право досрочного ухода на пенсию с учетом разницы в возрасте, которое существует при обычном выходе на пенсию мужчин и женщин, в пять лет", - сказал Исаев.

"На сегодняшний день нет поддержки со стороны правительства данного законопроекта, но замечания, которые сделал Минтруд, с нашей точки зрения, носят скорее технический, а не смысловой характер. Технические замечания мы устраним и за этот закон намерены побороться", - сообщил парламентарий.