Минск создает группу для выработки предложений по налоговому кодексу СГ

МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Власти Белоруссии намерены сформировать межведомственную рабочую группу, которая займется выработкой предложений по теме единого Налогового кодекса Союзного государства Белоруссии и России, сообщили РИА Новости в среду в министерстве финансов республики.
В понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Белоруссия планируют в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс, создать единый регулятор энергетического рынка, объединить таможенную политику, унифицировать банковский надзор и валютный контроль. По данным газеты, соответствующие положения содержатся в проекте двусторонней программы действий, который 6 сентября парафировали премьеры двух стран.
"В рамках поручений правительства планируется создать комиссию из заинтересованных ведомств и представителей бизнеса по подготовке предложений в рамках обсуждения единого Налогового кодекса", - сказал представитель пресс-службы ведомства.
По данным собеседника агентства, в настоящее время идет организационная работа по созданию такой комиссии. В пресс-службе не уточнили сроков заседания и выработки конкретных предложений по возможному единому кодексу.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Ранее в Минске отмечали, что стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Шестого сентября в Горках премьеры парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты". Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал принять программу к 20-летию со дня подписания договора о создании Союзного государства, которое отмечается 8 декабря.