Минск создает группу для выработки предложений по налоговому кодексу СГ

По данным собеседника агентства, в настоящее время идет организационная работа по созданию такой комиссии. В пресс-службе не уточнили сроков заседания и выработки конкретных предложений по возможному единому кодексу.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Ранее в Минске отмечали, что стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Шестого сентября в Горках премьеры парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты". Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал принять программу к 20-летию со дня подписания договора о создании Союзного государства, которое отмечается 8 декабря.