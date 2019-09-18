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РИА Новости

Жителей Самарской области будут судить за похищение мужчины

12:35 18.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 18 сен - РИА Новости. Три жителя Самарской области пойдут под суд по обвинению в похищении мужчины для занятия попрошайничеством, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
По версии следствия, днем 21 ноября прошлого года у подъезда дома на улице Тополиной в Тольятти подозреваемые похитили мужчину, против его воли удерживали сначала в квартире в Чапаевске, а затем в Самаре. По предварительным данным следователей, потерпевшего планировали привлечь к занятию попрошайничеством. Однако 24 ноября сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить мужчину, а обвиняемые были задержаны. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека и незаконном лишении свободы.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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