Жителей Самарской области будут судить за похищение мужчины

САМАРА, 18 сен - РИА Новости. Три жителя Самарской области пойдут под суд по обвинению в похищении мужчины для занятия попрошайничеством, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

По версии следствия, днем 21 ноября прошлого года у подъезда дома на улице Тополиной в Тольятти подозреваемые похитили мужчину, против его воли удерживали сначала в квартире в Чапаевске, а затем в Самаре. По предварительным данным следователей, потерпевшего планировали привлечь к занятию попрошайничеством. Однако 24 ноября сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить мужчину, а обвиняемые были задержаны. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека и незаконном лишении свободы.