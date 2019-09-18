Эксперт объяснил нашествие полосатых мух на Камчатке

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Множество необычных полосатых мух, похожих на ос, в сентябре было отмечено на Камчатке из-за вспышки численности тли весной, сообщила в своем Facebook старший научных сотрудник Кроноцкого заповедника Людмила Лобкова.
"На Камчатке население волнует множество полосатых мух, похожих на ос. Они надоедают своим обилием и непонятно, что от них ожидать. Спешу успокоить камчатцев - это мухи-журчалки, или сирфиды (Syrphus ribesii). Они не приносят вреда человеку... Вспышка численности тлей весной этого года была прекрасной кормовой базой для личинок сирфид, они благополучно окуклились, и к августу-сентябрю вылетели мухи. Недолго полакомившись на оставшихся цветках, они уйдут на зимовку в лесную подстилку, под кору и в дупла деревьев", - уточняет специалист.
Она также добавляет, что осиный окрас мух вызван их способностью становиться похожими на ос, шмелей и пчел. Так мухи пытаются избежать гибели от птиц.
По данным Кроноцкого заповедника, на Камчатке встречается более 100 видов сирфид, во многих регионах они охраняются как важнейшие опылители цветковых растений.