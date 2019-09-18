Эксперт объяснил нашествие полосатых мух на Камчатке

"На Камчатке население волнует множество полосатых мух, похожих на ос. Они надоедают своим обилием и непонятно, что от них ожидать. Спешу успокоить камчатцев - это мухи-журчалки, или сирфиды (Syrphus ribesii). Они не приносят вреда человеку... Вспышка численности тлей весной этого года была прекрасной кормовой базой для личинок сирфид, они благополучно окуклились, и к августу-сентябрю вылетели мухи. Недолго полакомившись на оставшихся цветках, они уйдут на зимовку в лесную подстилку, под кору и в дупла деревьев", - уточняет специалист.