Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T12:23Z
https://ria.ru/20190918/1558801676.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция постпреда РФ в Вене Михаила Ульянова

12:22 18.09.2019 (обновлено: 12:23 18.09.2019)
11
27 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Вена постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаила УЛЬЯНОВА, в ходе которой будут подведены итоги 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене с 16 по 20 сентября.

Особое внимание будет уделено проблемам ядерной безопасности, контролю над вооружениями, режиму гарантий нераспространения ядерного оружия и ядерным досье Ирана и КНДР. Также речь пойдет о работе российской дипломатии и в других находящихся в Вене международных организациях: ПК ОДВЗЯИ, Управления ООН по наркотикам и преступности, Управления ООН по вопросам космического пространства, ЮНИДО и прочих.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В МИД Ирана подтвердили данные об отсутствии виз США для визита на ГА ООН
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи. 18 сентября 2019
Путин рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС
Участники акции протеста в Гонконге.
МИД предупредил россиян о протестных акциях в Гонконге
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
Меркель призвала вернуться к процессу сближения между Белградом и Приштиной
Лента
новостей
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США считают, что КНДР продолжает производство ядерного оружия
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Глава ДНР посетит Южную Осетию с официальным визитом в четверг
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Минобороны Ирана отвергло обвинения в атаках на объекты в Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Путин заявил о большой роли отношений России и Китая в мировых делах
Акция протеста в Гонконге
Госдеп отверг обвинения Китая во вмешательстве в протесты в Гонконге
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
Посол Южной Кореи в РФ назвал условия для смягчения санкций против КНДР
Председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту РФ Владимиру Путину орден Дружбы КНР. 8 июня 2018
Межгосударственные отношения России и Китая
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Путин приветствовал участников конференции по конкуренции под эгидой БРИКС
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума – 2019
Путин отметил важность визита премьера Госсовета Китая в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
Лента новостейМолния