Пресс-конференция постпреда РФ в Вене Михаила Ульянова

27 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Вена постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаила УЛЬЯНОВА, в ходе которой будут подведены итоги 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене с 16 по 20 сентября.
Особое внимание будет уделено проблемам ядерной безопасности, контролю над вооружениями, режиму гарантий нераспространения ядерного оружия и ядерным досье Ирана и КНДР. Также речь пойдет о работе российской дипломатии и в других находящихся в Вене международных организациях: ПК ОДВЗЯИ, Управления ООН по наркотикам и преступности, Управления ООН по вопросам космического пространства, ЮНИДО и прочих.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Особое внимание будет уделено проблемам ядерной безопасности, контролю над вооружениями, режиму гарантий нераспространения ядерного оружия и ядерным досье Ирана и КНДР. Также речь пойдет о работе российской дипломатии и в других находящихся в Вене международных организациях: ПК ОДВЗЯИ, Управления ООН по наркотикам и преступности, Управления ООН по вопросам космического пространства, ЮНИДО и прочих.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/