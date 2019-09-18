Российские военные полицейские проконтролируют вывод беженцев из "Рукбана"

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские военные полицейские проконтролируют вывод беженцев из сирийского лагеря "Рукбан", сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Андрей Бакин.

"Для организации централизованного выхода жителей лагеря "Рукбан" через пункт пропуска "Джлеб" от российской стороны задействовано 35 военнослужащих военной полиции Министерства обороны Российской Федерации, а также 12 единиц военной и специальной техники", - сказал Бакин на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения этого лагеря.

Реализация плана по расселению "Рукбана" начнется 27 сентября, всех беженцев планируется вывести оттуда за 30 дней.