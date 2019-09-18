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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные полицейские проконтролируют вывод беженцев из "Рукбана"

12:23 18.09.2019
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© AP PhotoСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские военные полицейские проконтролируют вывод беженцев из сирийского лагеря "Рукбан", сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Андрей Бакин.
"Для организации централизованного выхода жителей лагеря "Рукбан" через пункт пропуска "Джлеб" от российской стороны задействовано 35 военнослужащих военной полиции Министерства обороны Российской Федерации, а также 12 единиц военной и специальной техники", - сказал Бакин на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения этого лагеря.
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Реализация плана по расселению "Рукбана" начнется 27 сентября, всех беженцев планируется вывести оттуда за 30 дней.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
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