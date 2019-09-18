Круглый стол о предупреждении ксенофобии и радикального национализма

Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений Института государственной службы и управления РАНХиГС Вильям ШМИДТ;
- руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев СЕМЕНОВ;
- главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир МУКОМЕЛЬ;
- профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ.
В ходе мероприятия будет представлен доклад, посвященный проявлениям нетерпимости в России в первой половине 2019 года, даны рекомендации по их профилактике для органов государственной власти и институтов гражданского общества.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений Института государственной службы и управления РАНХиГС Вильям ШМИДТ;
- руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев СЕМЕНОВ;
- главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир МУКОМЕЛЬ;
- профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ.
В ходе мероприятия будет представлен доклад, посвященный проявлениям нетерпимости в России в первой половине 2019 года, даны рекомендации по их профилактике для органов государственной власти и институтов гражданского общества.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/