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РИА Новости

Круглый стол о предупреждении ксенофобии и радикального национализма

12:19 18.09.2019 (обновлено: 13:46 18.09.2019)
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23 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Предупреждение ксенофобии и радикального национализма в России".
Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений Института государственной службы и управления РАНХиГС Вильям ШМИДТ;
- руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев СЕМЕНОВ;
- главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир МУКОМЕЛЬ;
- профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ.

В ходе мероприятия будет представлен доклад, посвященный проявлениям нетерпимости в России в первой половине 2019 года, даны рекомендации по их профилактике для органов государственной власти и институтов гражданского общества.

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