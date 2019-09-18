Эвакуация "Рукбана" находится на грани срыва из-за США, заявило Минобороны

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Операция по расформированию крупного лагеря беженцев Рукбан в Сирии на грани срыва из-за провокаций, организованных подконтрольными США боевиками, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Остающихся в лагере беженцев планируется вывести за 30 дней, начиная со следующей пятницы, 27 сентября. По словам Мизинцева, сейчас "готово все" для возвращения беженцев из Рукбана и из других, более мелких лагерей на территории, подконтрольной США.
В рамках оперативного плана по Рукбану от Штатов требовалось обязать подконтрольные вооруженные бандформирования обеспечить безопасность автобусных колонн ООН и Сирийского арабского красного полумесяца в 55-километровой зоне Эт-Танф, а также организовать их допуск на территорию лагеря.
"Выполняя свою часть обязательств, сирийское правительство поддержало инициативу ООН по доставке в лагерь гуманитарного груза... Но организованные подконтрольными США боевиками провокации ставят на грань срыва операцию по эвакуации жителей Рукбана. При этом значительная часть гуманитарной помощи оказалась в руках бандитов", - подчеркнул генерал.
Он отметил, что главари бандформирований, действующих в зоне Эт-Танф, отказались гарантировать безопасность представителям ООН и Красного полумесяца.
"Складывается впечатление, что свое согласие на реализацию оперативного плана по расформированию лагеря Рукбан американская сторона дала лишь затем, чтобы обеспечить гуманитарной помощью подконтрольных им боевиков", - сказал начальник НЦУО.
Между тем ситуация в лагере с учетом приближения холодного времени года "будет только деградировать", заявил генерал, ссылаясь на оценку ООН и Всемирной организации здравоохранения.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.