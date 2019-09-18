Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T12:14Z
https://ria.ru/20190918/1558801111.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155176/63/1551766355_0:85:3001:1773_1036x0_80_0_0_83301c8a4266c23ec01a4f3d07f4e2dc.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Эвакуация "Рукбана" находится на грани срыва из-за США, заявило Минобороны

12:14 18.09.2019
663
© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
Лагерь беженцев Эр-Рукбан. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Операция по расформированию крупного лагеря беженцев Рукбан в Сирии на грани срыва из-за провокаций, организованных подконтрольными США боевиками, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Остающихся в лагере беженцев планируется вывести за 30 дней, начиная со следующей пятницы, 27 сентября. По словам Мизинцева, сейчас "готово все" для возвращения беженцев из Рукбана и из других, более мелких лагерей на территории, подконтрольной США.
В рамках оперативного плана по Рукбану от Штатов требовалось обязать подконтрольные вооруженные бандформирования обеспечить безопасность автобусных колонн ООН и Сирийского арабского красного полумесяца в 55-километровой зоне Эт-Танф, а также организовать их допуск на территорию лагеря.
"Выполняя свою часть обязательств, сирийское правительство поддержало инициативу ООН по доставке в лагерь гуманитарного груза... Но организованные подконтрольными США боевиками провокации ставят на грань срыва операцию по эвакуации жителей Рукбана. При этом значительная часть гуманитарной помощи оказалась в руках бандитов", - подчеркнул генерал.
Он отметил, что главари бандформирований, действующих в зоне Эт-Танф, отказались гарантировать безопасность представителям ООН и Красного полумесяца.
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе
12 сентября, 22:03Война в Сирии
Боевики обстреляли мирных жителей на рынке в сирийском лагере Эр-Рукбан
"Складывается впечатление, что свое согласие на реализацию оперативного плана по расформированию лагеря Рукбан американская сторона дала лишь затем, чтобы обеспечить гуманитарной помощью подконтрольных им боевиков", - сказал начальник НЦУО.
Между тем ситуация в лагере с учетом приближения холодного времени года "будет только деградировать", заявил генерал, ссылаясь на оценку ООН и Всемирной организации здравоохранения.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
2021100
Обсудить 0
Война в СирииНациональный центр управления обороной РФМихаил МизинцевМИД РФСирияООНРоссияСША
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Эрдоган назвал условие для начала операции на северо-востоке Сирии
РИА
Новости
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Российские военные полицейские проконтролируют вывод беженцев из "Рукбана"
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
В Минобороны призвали обсудить на ГА ООН действия США в Сирии
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
Эксперт рассказал, зачем США активируют действие пакта Рио
Лента
новостей
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В МИД Ирана подтвердили данные об отсутствии виз США для визита на ГА ООН
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Киев заявил нового представителя в политической подгруппе по Донбассу
Принстонский университет
Американские ученые разработали симуляцию ядерной войны между Россией и США
Паспорт гражданина Российской Федерации
Польша отказала крымскому депутату в визе для участия в совещании ОБСЕ
Модель российского ракетного двигателя РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин
Президент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана может не попасть на ГА ООН из-за отсутствия визы, пишут СМИ
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 Академик Ломоносов
СМИ назвали российскую плавучую АЭС удачным примером "зеленой" энергетики
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В Киеве заявили о подготовке к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18"Аэрофлот" задержал рейс Новосибирск – Москва по технической причине
08:16В Новосибирске проведут проверку после ЧП с обварившимся в кипятке ребенком
08:15Роскачество обнаружило кишечную палочку и хлоргексидин в йогурте двух марок
08:11В центре Москвы нашли надгробие начала XVIII века
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Лента новостейМолния