Титов надеется, что следствие пересмотрит дело против Калви и прекратит его

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов надеется, что следствие пересмотрит обвинение против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела вокруг банка "Восточный" после появления данных экспертизы по стоимости акций IFTG и прекратит дело. Об этом Титов заявил РИА Новости.
В среду газета "Коммерсант" сообщила, что Следственный комитет получил новую оценку стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), меняющая ситуацию по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви и других фигурантов. По данным издания, экспертиза показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита, составляет не 600 тысяч рублей, как утверждали потерпевший и само следствие, а 3,8 миллиарда рублей.
"По этой версии стоимость на несколько порядков выше, чем та, которой руководствовалось следствие. Это ещё раз доказывает, что криминализация гражданско-правовых отношений недопустима. Вопрос о реальной стоимости должен решаться на рынке, а не в рамках уголовного дела", - считает Титов.
"Особенно бросается в глаза то, что, несмотря на неопределённость с ущербом, в свое время было принято решение об избрании самой жесткой меры пресечения для всех фигурантов дела. Трое выпущены под домашний арест, но еще трое - Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров – уже полгода остаются в СИЗО", - напомнил омбудсмен.
Титов выразил надежду, "что следующим шагом станет пересмотр следствием обвинения, учет позиции стороны защиты и, в конечном итоге, прекращение этого уголовного дела".
"Отдельно нужно рассмотреть вопрос и о качестве первоначальной экспертизы - той самой, которая оценила актив в тысячи раз дешевле, и об ответственности за ее выводы. А если по-крупному, то пора присмотреться к тому, что происходит с нашим следствием, требующим более эффективного надзора со стороны органов прокуратуры", - заключил он.
Спор вокруг пакета акций IFTG лег в основу уголовного дела против Калви и еще пятерых человек о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% IFTG, оцененных в 3 миллиарда рублей. По мнению следствия, на самом деле акции стоили 600 тысяч рублей, а деньги из банка были похищены. Сам Калви на суде предлагал продать пакет акций IFTG на рынке, чтобы доказать, что они стоят не 600 тысяч рублей.