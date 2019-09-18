Титов надеется, что следствие пересмотрит дело против Калви и прекратит его

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов надеется, что следствие пересмотрит обвинение против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела вокруг банка "Восточный" после появления данных экспертизы по стоимости акций IFTG и прекратит дело. Об этом Титов заявил РИА Новости.

В среду газета " Коммерсант " сообщила, что Следственный комитет получил новую оценку стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), меняющая ситуацию по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви и других фигурантов. По данным издания, экспертиза показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита, составляет не 600 тысяч рублей, как утверждали потерпевший и само следствие, а 3,8 миллиарда рублей.

"По этой версии стоимость на несколько порядков выше, чем та, которой руководствовалось следствие. Это ещё раз доказывает, что криминализация гражданско-правовых отношений недопустима. Вопрос о реальной стоимости должен решаться на рынке, а не в рамках уголовного дела", - считает Титов.

"Особенно бросается в глаза то, что, несмотря на неопределённость с ущербом, в свое время было принято решение об избрании самой жесткой меры пресечения для всех фигурантов дела. Трое выпущены под домашний арест, но еще трое - Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров – уже полгода остаются в СИЗО", - напомнил омбудсмен.

Титов выразил надежду, "что следующим шагом станет пересмотр следствием обвинения, учет позиции стороны защиты и, в конечном итоге, прекращение этого уголовного дела".

"Отдельно нужно рассмотреть вопрос и о качестве первоначальной экспертизы - той самой, которая оценила актив в тысячи раз дешевле, и об ответственности за ее выводы. А если по-крупному, то пора присмотреться к тому, что происходит с нашим следствием, требующим более эффективного надзора со стороны органов прокуратуры", - заключил он.