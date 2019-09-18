Комитет Госдумы одобрил исключение сведений по ГОЗ из системы госзакупок

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении запрета на размещение в информационной системе в сфере госзакупок информации о закупках военной и космической техники.

Документ предусматривает проведение закрытых конкурентных закупок, осуществляемых в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) и связанных с выполнением заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, а также с разработкой, производством и поставкой космической техники и объектов космической инфраструктуры. При этом вводится запрет на размещение в единой информационной системе в сфере госзакупок сведений о таких закупках.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Действие этого закона распространяется на госкорпорации, государственные и публично-правовые компании, естественные монополии, автономные и бюджетные учреждения, государственные и муниципальные предприятия и другие организации.

Законопроект разработан в целях ограничения круга лиц, обладающих сведениями о выполнении ГОЗа, в условиях действия международных санкций против России и ее оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Учитывая действие международных санкций в отношении предприятий ОПК, раскрытие сведений о закупках фактически означает разглашение в открытом доступе информации о взаимодействии поставщиков с лицом, включенным в санкционные списки, что влечет негативные последствия как для поставщиков, так и для предприятий ОПК, пояснял ранее автор законопроекта, первый зампред комитета Владимир Гутенев.