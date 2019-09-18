Лидеры отрасли поддержали первую в России конференцию по медиа-дизайну

"Медиа-дизайн, целью которого является эффективная коммуникация с аудиторией, – это горячая тема для всех, кто создает контент и занимается его дистрибуцией, поэтому разговор о нем и дискуссии на этой конференции обещают быть очень интересными", – отметил главный редактор Sostav.ru Андрей Кокоуров.

"АКАР активно поддерживает образовательные инициативы в сфере рекламы, и M&DC2k19 не исключение. Это первая в России конференция, на которой будут подробно говорить о дизайне контента – сторителлинге, инфографике, иллюстрации, фотографии, о современных инструментах медиа. И для индустрии это важно, так как сфера медиа-дизайна представляет собой одну из эффективных движущих сил нашего рынка", – подчеркнул исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков.