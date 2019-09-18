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РИА Новости

Лидеры отрасли поддержали первую в России конференцию по медиа-дизайну

12:02 18.09.2019
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© M&DC2k19Конференция по медиа-дизайну M&DC2k19
Конференция по медиа-дизайну M&DC2k19
© M&DC2k19
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Первую в России профессиональную конференцию по медиа-дизайну M&DC2k19, которая состоится в Москве 29-30 октября, активно поддержали ведущие отраслевые СМИ и бизнес-ассоциации. Среди них такие отраслевые лидеры, как генеральный информационный партнер форума портал "Sostav.ru", индустриальные партнеры АКАР, АБКР, "Ассоциация менеджеров", IAB Russia, РАМУ, Лайфхакер, фестиваль креативных индустрий G8, Mediajobs, бизнес-школа RMA и Bang Bang Education.

"Медиа-дизайн, целью которого является эффективная коммуникация с аудиторией, – это горячая тема для всех, кто создает контент и занимается его дистрибуцией, поэтому разговор о нем и дискуссии на этой конференции обещают быть очень интересными", – отметил главный редактор Sostav.ru Андрей Кокоуров.

"АКАР активно поддерживает образовательные инициативы в сфере рекламы, и M&DC2k19 не исключение. Это первая в России конференция, на которой будут подробно говорить о дизайне контента – сторителлинге, инфографике, иллюстрации, фотографии, о современных инструментах медиа. И для индустрии это важно, так как сфера медиа-дизайна представляет собой одну из эффективных движущих сил нашего рынка", – подчеркнул исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков.
M&DC2k19 пройдет на площадке Omega Rooftop на Цветном бульваре по инициативе арт-директора МИА "Россия сегодня" Дениса Золотарева. Программа конференции будет включать три блока тем: "Медиа и контент", "Медиа и бизнес", "Старые и новые медиа". На форуме выступят более тридцати ведущих профессионалов, в том числе основатель Studio Sarp Sozdinler Wieden+Kennedy Amsterdam Сарп Создинлер, дизайнер 30Point, в прошлом арт-директор американской версии GQ Антон Юхновец, директор по цифровой трансформации "Ведомостей" и Harvard Business Review Россия Сергей Паранько и многие другие.
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