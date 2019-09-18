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РИА Новости

Путин поздравил главу СПЧ с юбилеем

11:59 18.09.2019 (обновлено: 12:01 18.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем главу президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, отметив его плодотворный труд на государственном и общественном поприщах, сообщается на сайте СПЧ.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов отмечает в среду 70-летие.
"Вы много и плодотворно трудитесь - как на государственном, так и на значимом общественном поприще. Неустанное внимание уделяете преподавательской, наставнической деятельности. Важно, что эта большая, востребованная работа направлена на развитие в нашей стране институтов гражданского общества, укрепление демократических идеалов и ценностей. Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего", - говорится в тексте телеграммы.
Согласно сообщению на сайте СПЧ, к поздравлениям присоединилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметившая, что Федотов демонстрирует "яркий пример беззаветного служения интересам российских граждан, принципам законности и справедливости".
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. 2018 год
Вчера, 03:33РИА Новости
Биография Михаила Федотова
Кроме того, главу Совета по правам человека поздравил патриарх Кирилл, отметив, что юбиляру "присущи такие замечательные качества, как чувство долга и ответственности, отзывчивость и неравнодушное отношение к нуждам и чаяниям людей", а также выразил признательность за готовность развивать взаимодействие СПЧ и РПЦ.
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Владимир ПутинМихаил ФедотовОбщество
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