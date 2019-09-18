Путин поздравил главу СПЧ с юбилеем

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем главу президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, отметив его плодотворный труд на государственном и общественном поприщах, сообщается на Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем главу президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, отметив его плодотворный труд на государственном и общественном поприщах, сообщается на сайте СПЧ

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов отмечает в среду 70-летие.

"Вы много и плодотворно трудитесь - как на государственном, так и на значимом общественном поприще. Неустанное внимание уделяете преподавательской, наставнической деятельности. Важно, что эта большая, востребованная работа направлена на развитие в нашей стране институтов гражданского общества, укрепление демократических идеалов и ценностей. Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего", - говорится в тексте телеграммы.

Согласно сообщению на сайте СПЧ, к поздравлениям присоединилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметившая, что Федотов демонстрирует "яркий пример беззаветного служения интересам российских граждан, принципам законности и справедливости".