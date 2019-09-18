В регионах в честь перехода на цифровое ТВ пройдут забеги

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Массовые забеги на 5040 метров пройдут в российских регионах, которые переходят 14 октября на цифровое телевещание, говорится в сообщении организаторов.

"Двадцать первого сентября в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации" в регионах "четвертой волны" отключения аналогового телевидения пройдут "Цифровые забеги". Их участниками станут бегуны-любители, известные спортсмены, представители органов власти, телеведущие и волонтеры", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, забеги пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Крыму и Севастополе, а также в Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Саратовской, Челябинской областях, в Забайкальском крае, Республике Алтай, Башкирии, Дагестане, Ингушетии и Карелии.

В Калужской области забег уже прошел 15 сентября. В Татарстане забег состоится 6 октября.

"Спортсмены пробегут дистанцию в 5040 метров, которые олицетворяют число башен, входящих в сеть цифрового эфирного вещания", - говорится в сообщении. В Севастополе длина дистанции составит 2019 метров - в честь года перехода страны на "цифру". Принять участие в забегах могут все желающие.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".