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РИА Новости

В регионах в честь перехода на цифровое ТВ пройдут забеги

11:55 18.09.2019
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
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Переход с аналогового на цифровое телевещание . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Массовые забеги на 5040 метров пройдут в российских регионах, которые переходят 14 октября на цифровое телевещание, говорится в сообщении организаторов.
"Двадцать первого сентября в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации" в регионах "четвертой волны" отключения аналогового телевидения пройдут "Цифровые забеги". Их участниками станут бегуны-любители, известные спортсмены, представители органов власти, телеведущие и волонтеры", - говорится в сообщении.
По данным организаторов, забеги пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Крыму и Севастополе, а также в Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Саратовской, Челябинской областях, в Забайкальском крае, Республике Алтай, Башкирии, Дагестане, Ингушетии и Карелии.
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
Вчера, 11:29РИА Новости
Минкомсвязи заявил о готовности регионов последней волны перейти на "цифру"
В Калужской области забег уже прошел 15 сентября. В Татарстане забег состоится 6 октября.
"Спортсмены пробегут дистанцию в 5040 метров, которые олицетворяют число башен, входящих в сеть цифрового эфирного вещания", - говорится в сообщении. В Севастополе длина дистанции составит 2019 метров - в честь года перехода страны на "цифру". Принять участие в забегах могут все желающие.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
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Переход на цифровое телевидениеРоссияОбщество
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