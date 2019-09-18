Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T12:17Z
https://ria.ru/20190918/1558799466.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155809/42/1558094267_0:0:3064:1724_1036x0_80_0_0_67e02e9eeaa1b7a5d090272c34f452de.jpg
РИА Новости

МИД предупредил россиян о протестных акциях в Гонконге

11:41 18.09.2019 (обновлено: 12:17 18.09.2019)
188
© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Гонконге.
Участники акции протеста в Гонконге.
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Гонконге.. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. МИД России предупредил россиян о запланированных на 21 сентября акциях протеста в Гонконге, в связи с которыми ожидаются перекрытие дорог и сидячая забастовка на одной из станций метро.
"#КНР #Гонконг – 21 сентября планируются акции протеста; шествие начнется в 15.00 (местн.вр.) от улицы San Wo Lane до правительственного района Tuen Mun; в 19.00 – сидячая забастовка на станции метрополитена Yuen Long; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
Акция протеста в Гонконге
16 сентября, 08:00РИА Новости
Протесты — зло. Так говорит женщина стоимостью в пять миллиардов
001002
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмПротесты в ГонконгеМИД РФКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме Примаковские чтения
Замглавы МИД России принял участие в встрече по Ливии в Берлине
РИА
Новости
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Киеве арестовали активы завода по делу, в котором фигурирует Порошенко
Акция протеста в Гонконге
Госдеп отверг обвинения Китая во вмешательстве в протесты в Гонконге
Президент РФ Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи. 18 сентября 2019
Путин рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
В Минске приступили к работе подгруппы по Донбассу
Памятник маршалу Коневу в Праге
В МИД Чехии прокомментировали перенос памятника маршалу Коневу в музей
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Россия предложила странам ШОС разработать проекты по предупреждению ЧС
Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана назвал переговоры с США в условиях давления невозможными
Вид на мост у КПП Станица Луганская
За восстановлением моста в Станице Луганской проследят через веб-камеру
Президент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана может не попасть на ГА ООН из-за отсутствия визы, пишут СМИ
Туристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
Гигантский лайнер с пятью тысячами туристов из Китая зашел во Владивосток
Австралиец Нил Паркер в больнице Брисбена
Австралиец, сломавший в горах ногу, полз два дня, чтобы спастись
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Путин приветствовал участников конференции по конкуренции под эгидой БРИКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
Лента новостейМолния