МИД предупредил россиян о протестных акциях в Гонконге

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. МИД России предупредил россиян о запланированных на 21 сентября акциях протеста в Гонконге, в связи с которыми ожидаются перекрытие дорог и сидячая забастовка на одной из станций метро.

"#КНР #Гонконг – 21 сентября планируются акции протеста; шествие начнется в 15.00 (местн.вр.) от улицы San Wo Lane до правительственного района Tuen Mun; в 19.00 – сидячая забастовка на станции метрополитена Yuen Long; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.