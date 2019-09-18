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РИА Новости
Война в Сирии

Беженцев из сирийского лагеря "Рукбан" планируют вывести за 30 дней

11:37 18.09.2019
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© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
Лагерь беженцев Эр-Рукбан. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Беженцы из сирийского лагеря беженцев "Рукбан" будут выведены в течение 30 дней, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Андрей Бакин.
"Оперативный план ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца предусматривает вывод оставшихся жителей лагеря группами по три-три с половиной тысячи человек в течение 30 дней с момента начала операции", - сказал Бакин на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря "Рукбан".
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В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
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