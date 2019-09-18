Беженцев из сирийского лагеря "Рукбан" планируют вывести за 30 дней

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Беженцы из сирийского лагеря беженцев "Рукбан" будут выведены в течение 30 дней, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Андрей Бакин.

"Оперативный план ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца предусматривает вывод оставшихся жителей лагеря группами по три-три с половиной тысячи человек в течение 30 дней с момента начала операции", - сказал Бакин на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря "Рукбан".