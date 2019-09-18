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РИА Новости

В Белгороде пьяный водитель разбил пять автомобилей на стоянке

11:23 18.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Пьяный водитель влетел на автостоянку в Белгороде и разбил там пять машин, сообщает в среду управление МВД по региону.
Инцидент, видео которого появилось в интернете и вызвало резонанс, произошел около 0.10 мск на кольцевой развязке по улице Макаренко. На записи видно, как машина на большой скорости задевает бордюр, потом пролетает кольцевую развязку и, ударившись о край проезжей части, прыгает на находившиеся на стоянки автомобили.
По предварительным данным, 43-летний водитель, управляя Renault Duster, в районе дома №22 по улице Макаренко при проезде кольцевой развязки не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, вследствие чего автомобиль опрокинулся и повредил припаркованные на площадке автомобили (ГАЗ-3110, ВАЗ-2107, Kia, Ford и Mitsubishi)", - говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, в ДТП никто не пострадал.
"По результатам проведенного освидетельствования у водителя Renault установлено состояние алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 часть КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)", - информирует полиция.
Санкция данной статьи предусматривает 30 тысяч рублей штрафа с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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