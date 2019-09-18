Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T11:18Z
https://ria.ru/20190918/1558797918.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155321/34/1553213456_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_113e97c22c809b7d155dcf7fabcaf37e.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Эксперт рассказал, зачем США активируют действие пакта Рио

11:18 18.09.2019
734
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Активируя действие Межамериканского договора о взаимной помощи (пакт Рио) США пытаются вдохнуть жизнь в политику, направленную на смещение действующих венесуэльских властей, Вашингтон усилит давление на Каракас, но на вооруженное вторжение не пойдут, считает советник президента российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых.
Ранее во вторник госдепартамент США сообщил, что страна и ее союзники в связи с ситуацией в Венесуэле активируют действие пакта Рио - договора о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне. В госдепе уточнили, что рассчитывают обсудить с союзниками "многосторонние экономические и политические варианты" действий против правительства Николаса Мадуро, которое, как считают в Вашингтоне, создает угрозу "для венесуэльского народа и региона".
"Среди реальных вещей, которые могут произойти в связи с тем, что активизируется пакт Рио, на мой взгляд, может быть перезапуск антивенесуэльского проекта. В последнее время стало очевидно, что тот сценарий, который планировал Вашингтон и его союзники в регионе, не сработал, потерпел поражение. Более того, масса негатива начала выплескиваться на самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо, что, в общем-то, ставило под сомнение не только существование так называемого альтернативного проекта для Венесуэлы, но и в целом политику США в регионе, поэтому здесь США пытаются сделать акцент на том, чтобы реанимировать этот проект, оправдать свою политику в регионе, вдохнуть жизнь в антивенесуэльскую риторику", - заявил эксперт в комментарии РИА Новости.
Он добавил, что во многих странах, которые поддерживали агрессивную политику против Мадуро, в том числе в группе Лимы (Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу), "стали появляться весьма неоднозначные мнения и высказывания о подходах в отношении действующего президента и Венесуэлы".
По мнению Бурых, вариант вооруженного вторжения в Венесуэле Вашингтоном и союзниками сейчас не рассматривается.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Вчера, 03:29РИА Новости
Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
"Думаю, что ковбойский наскок со стороны Вашингтона, Бразилии, Колумбии был сделан. Хотел бы напомнить, что бразильские военные провели так называемую имитацию вооруженного вторжения, смоделировали возможное вооруженное вторжение и пришли к выводу, что те потери, которые понесут их вооружённые силы, не сопоставимы с теми целями, которые они планируют достичь в ходе этого конфликта. Не думаю, что сейчас мысли о вооруженном вмешательстве посещают Вашингтон и их ближайших союзников в регионе. Скорее всего, речь идет о некоем средстве давления на действующие власти, своего роде угрозе применения силы", - пояснил эксперт.
Отвечая на вопрос, не закрывает ли активация пакта Рио перспективу возобновления переговоров правительства и оппозиции Венесуэлы, собеседник агентства допустил, что они все же могут начаться вновь, но уже в других условиях в будущем.
"В ходе этих переговоров стало понятно, что действующие власти проявляют гораздо большую гибкость, чем оппозиция. Оппозиционерам отступать некуда, этим во многом объяснялась их жесткая позиция. Они выдвигали целый ряд требований, которые даже при самом либеральном режиме вряд ли могли быть реализованы. Основной их план состоял в том, чтобы провести внеочередные президентские выборы, но за этим стоял целый список требований, на которые, естественно, ни одно суверенное правительство не может пойти. То есть де-факто они выступали за безальтернативную передачу власти со стороны действующего правительства", - заявил Бурых.
Он добавил, что "это не значит, что переговоры закончены, становится понятно, что они возобновятся, но уже при новых посредниках, новых условиях, при необходимом изменении и внесении гибкости в подход оппозиции к переговорам с действующими властями".
Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как пакт Рио, был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки покинули договор в 2012 году.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим
500021
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроГосударственный департамент СШАВенесуэлаРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Парламентские выборы в Израиле
Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
РИА
Новости
Вид на город Кабул в Афганистане
Российское посольство назвало сообщения о помощи Москвы талибам вбросом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с президентом Франции в Париже. 16 июля 2017
Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, сообщил источник
Флаги России и ЕС
В Совфеде ответили на слова главы МИД Украины о тяжести санкций для Запада
Лента
новостей
Женщины идут вдоль стены здания бывшего посольства США в Тегеране
Тегеран в ноте Вашингтону пообещал ответ на любые действия против страны
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Эвакуация "Рукбана" находится на грани срыва из-за США, заявило Минобороны
Роберт О'Брайен
Эксперт оценил назначение О'Брайена советником по нацбезопасности США
Экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман
Либерман выступает за коалицию своей партии с Нетаньяху и "Кахоль-Лаван"
Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле
Лидер оппозиции готов "говорить со всеми" при формировании кабмина Израиля
Принстонский университет
Американские ученые разработали симуляцию ядерной войны между Россией и США
Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана назвал переговоры с США в условиях давления невозможными
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
В Twitter объяснили, почему не стали блокировать аккаунт Мадуро
Модель российского ракетного двигателя РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
Лента новостейМолния