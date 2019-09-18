Эксперт рассказал, зачем США активируют действие пакта Рио

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Активируя действие Межамериканского договора о взаимной помощи (пакт Рио) США пытаются вдохнуть жизнь в политику, направленную на смещение действующих венесуэльских властей, Вашингтон усилит давление на Каракас, но на вооруженное вторжение не пойдут, считает советник президента российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых.

Ранее во вторник госдепартамент США сообщил, что страна и ее союзники в связи с ситуацией в Венесуэле активируют действие пакта Рио - договора о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне. В госдепе уточнили, что рассчитывают обсудить с союзниками "многосторонние экономические и политические варианты" действий против правительства Николаса Мадуро, которое, как считают в Вашингтоне, создает угрозу "для венесуэльского народа и региона".

"Среди реальных вещей, которые могут произойти в связи с тем, что активизируется пакт Рио, на мой взгляд, может быть перезапуск антивенесуэльского проекта. В последнее время стало очевидно, что тот сценарий, который планировал Вашингтон и его союзники в регионе, не сработал, потерпел поражение. Более того, масса негатива начала выплескиваться на самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо, что, в общем-то, ставило под сомнение не только существование так называемого альтернативного проекта для Венесуэлы, но и в целом политику США в регионе, поэтому здесь США пытаются сделать акцент на том, чтобы реанимировать этот проект, оправдать свою политику в регионе, вдохнуть жизнь в антивенесуэльскую риторику", - заявил эксперт в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что во многих странах, которые поддерживали агрессивную политику против Мадуро, в том числе в группе Лимы (Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу), "стали появляться весьма неоднозначные мнения и высказывания о подходах в отношении действующего президента и Венесуэлы".

По мнению Бурых, вариант вооруженного вторжения в Венесуэле Вашингтоном и союзниками сейчас не рассматривается.

"Думаю, что ковбойский наскок со стороны Вашингтона, Бразилии, Колумбии был сделан. Хотел бы напомнить, что бразильские военные провели так называемую имитацию вооруженного вторжения, смоделировали возможное вооруженное вторжение и пришли к выводу, что те потери, которые понесут их вооружённые силы, не сопоставимы с теми целями, которые они планируют достичь в ходе этого конфликта. Не думаю, что сейчас мысли о вооруженном вмешательстве посещают Вашингтон и их ближайших союзников в регионе. Скорее всего, речь идет о некоем средстве давления на действующие власти, своего роде угрозе применения силы", - пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос, не закрывает ли активация пакта Рио перспективу возобновления переговоров правительства и оппозиции Венесуэлы, собеседник агентства допустил, что они все же могут начаться вновь, но уже в других условиях в будущем.

"В ходе этих переговоров стало понятно, что действующие власти проявляют гораздо большую гибкость, чем оппозиция. Оппозиционерам отступать некуда, этим во многом объяснялась их жесткая позиция. Они выдвигали целый ряд требований, которые даже при самом либеральном режиме вряд ли могли быть реализованы. Основной их план состоял в том, чтобы провести внеочередные президентские выборы, но за этим стоял целый список требований, на которые, естественно, ни одно суверенное правительство не может пойти. То есть де-факто они выступали за безальтернативную передачу власти со стороны действующего правительства", - заявил Бурых.

Он добавил, что "это не значит, что переговоры закончены, становится понятно, что они возобновятся, но уже при новых посредниках, новых условиях, при необходимом изменении и внесении гибкости в подход оппозиции к переговорам с действующими властями".

Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как пакт Рио, был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки покинули договор в 2012 году.