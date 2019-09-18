СК начал проверку после гибели рабочего при хлопке парогенератора в Якутске

ЯКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Следователи в Якутске начали проверку по факту гибели мужчины при хлопке парогенератора, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

По данным следствия, во вторник в столице республики двое мужчин проводили пропарку свайного поля на участке на улице Очиченко.

Во время работ произошел хлопок, при котором 36-летний мужчина погиб, второй пострадавший доставлен в медучреждение. Его личность в настоящее время устанавливается.

"Следственным отделом по городу Якутску СУСК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины 1983 года рождения при хлопке парогенератора в городе Якутске", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в СУСК, на месте происшествия работают следователь СК, следователь-криминалист отдела криминалистики СУСК РФ по Якутии, экстренные службы.