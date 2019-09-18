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РИА Новости

СК начал проверку после гибели рабочего при хлопке парогенератора в Якутске

11:14 18.09.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЯКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Следователи в Якутске начали проверку по факту гибели мужчины при хлопке парогенератора, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным следствия, во вторник в столице республики двое мужчин проводили пропарку свайного поля на участке на улице Очиченко.
Во время работ произошел хлопок, при котором 36-летний мужчина погиб, второй пострадавший доставлен в медучреждение. Его личность в настоящее время устанавливается.
"Следственным отделом по городу Якутску СУСК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины 1983 года рождения при хлопке парогенератора в городе Якутске", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в СУСК, на месте происшествия работают следователь СК, следователь-криминалист отдела криминалистики СУСК РФ по Якутии, экстренные службы.
"Следователи восстанавливают картину произошедшего, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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