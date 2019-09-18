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РИА Новости
Медиавойны

В отеле на западе Украины прекратили трансляции трех российских каналов

11:11 18.09.2019
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
ТВ-пульт. Архивное фото
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в среду сообщил о прекращении ретрансляции трех российских телеканалов в отеле в Ивано-Франковской области.
По данным ведомства, 9 сентября представителю Нацсовета по ТВ поступила жалоба, что в отеле Villa Morishka ретранслируются телевизионные каналы "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-Планета" и "Россия-24".
"По результатам сотрудничества с управлением Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и разъяснительной беседы с руководством отеля, в этом заведении прекращен показ ограниченных для ретрансляции на Украине российских телеканалов", - говорится в сообщении.
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Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.
МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.
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МедиавойныМИД РФЕвросоюзЕвропаООНРоссияУкраина
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