В отеле на западе Украины прекратили трансляции трех российских каналов

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в среду сообщил о прекращении ретрансляции трех российских телеканалов в отеле в Ивано-Франковской области.

По данным ведомства, 9 сентября представителю Нацсовета по ТВ поступила жалоба, что в отеле Villa Morishka ретранслируются телевизионные каналы "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-Планета" и "Россия-24".

"По результатам сотрудничества с управлением Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и разъяснительной беседы с руководством отеля, в этом заведении прекращен показ ограниченных для ретрансляции на Украине российских телеканалов", - говорится в сообщении.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.